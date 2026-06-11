Tunisie: Mahdia - Un bateau de pêche coule au large des côtes sans faire de victimes

Un bateau de pêche au thon rouge a coulé mardi soir au large des côtes de Mahdia à la suite d'une collision avec un autre navire de pêche du même type. Aucun blessé ni disparu n'est à déplorer, l'ensemble de l'équipage ayant été secouru à temps.

Selon les informations disponibles, le thonier « Amir » naviguait à environ 80 milles nautiques des côtes de Mahdia, à proximité de l'île de Lampedusa, lorsqu'il est entré en collision avec un autre bateau de pêche baptisé « Abderrahim ».

La violence du choc a provoqué d'importants dégâts au niveau de la coque du navire « Amir », entraînant une infiltration massive d'eau à bord. Malgré les tentatives de maîtrise de la situation, le bateau a fini par sombrer en pleine mer.

Le thonier participait à une campagne collective de pêche au thon rouge aux côtés de plusieurs embarcations opérant dans la région.

Les membres de l'équipage ont été rapidement secourus par des bateaux de pêche présents à proximité du lieu de l'accident, permettant d'éviter toute perte humaine. Les circonstances exactes de la collision n'ont pas encore été précisées.