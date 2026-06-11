Tunisie: Selon l'ANGED - Aucune solution de traitement pour les déchets de batteries

La Tunisie ne dispose actuellement d'aucune solution pour le traitement des déchets de batteries, a indiqué ce jeudi 11 juin 2026 Khamis Oueslati, directeur des déchets industriels et spécifiques à l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, il a expliqué que l'ANGED se limite pour l'heure à la collecte et au stockage de ces déchets dans des conteneurs métalliques et plastiques hermétiques et étanches, en attendant la mise en place d'une solution adaptée à leur prise en charge.

Selon le responsable, le coût particulièrement élevé du traitement de ces déchets, combiné aux faibles quantités collectées, ne favorise pas la création d'une unité spécialisée de traitement.

Par ailleurs, Khamis Oueslati a précisé que la Tunisie génère chaque année près de 150 000 tonnes de déchets industriels et dangereux. Environ une centaine d'entreprises interviennent actuellement dans leur traitement. Il a également annoncé qu'un partenariat avec un opérateur privé devrait prochainement être conclu pour l'exploitation des installations concernées pendant une période de vingt ans.

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Concernant les déchets médicaux, le responsable a souligné que le pays compte onze entreprises spécialisées dans leur traitement au sein des hôpitaux publics et des établissements de santé privés.

Il a ajouté que la capacité totale de traitement de ces entreprises atteint 23 000 tonnes par an, un volume supérieur à la quantité effectivement produite, estimée à 18 000 tonnes annuelles. Parmi ces déchets médicaux, environ 7 000 tonnes sont considérées comme dangereuses.