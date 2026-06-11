Tunisie: Sfax - Des crocodiles et un couple de lions nouveaux pensionnaires du Jardin Ettouta

La municipalité de Sfax a annoncé le lancement d'un vaste projet de réhabilitation et de modernisation du « Jardin Ettouta », l'un des principaux espaces de loisirs et de détente du centre-ville. Destiné à renforcer l'attractivité de ce lieu fréquenté par les familles de Sfax et des communes voisines, le projet sera financé dans le cadre du budget municipal de 2026.

Intervenant sur les ondes de la radio, le chargé de la gestion de la municipalité de Sfax, Farhat Breik, a indiqué que l'un des axes majeurs du projet consiste à réaménager le grand bassin d'eau abandonné depuis plusieurs années pour y créer un espace dédié à l'élevage de crocodiles. Selon lui, cette initiative apportera une valeur ajoutée au parc et contribuera à renforcer son attrait touristique, compte tenu de la rareté de ce type d'installations en Tunisie.

Le responsable a également annoncé le renforcement du parc animalier avec l'arrivée, prévue en 2026, d'un lion et d'une lionne dans le cadre d'un partenariat d'échange d'animaux avec le parc du Belvédère. Les préparatifs nécessaires à leur accueil, notamment l'aménagement des enclos et des infrastructures adaptées, sont déjà en cours.

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Au-delà de son volet zoologique, le projet prévoit une réorganisation complète des espaces du jardin, qui s'étend sur près de 9 000 m². Des espaces familiaux indépendants seront créés afin d'offrir davantage de confort et d'intimité aux visiteurs. Une nouvelle aire de jeux répondant aux normes de sécurité sera également aménagée pour les enfants, tandis que des services supplémentaires, dont un restaurant et un café, viendront enrichir l'offre du parc.

Les premiers travaux concerneront la rénovation de la clôture extérieure et l'amélioration de l'environnement immédiat du site. Une consultation d'idées destinée aux architectes sera prochainement lancée afin de sélectionner les meilleures propositions d'aménagement avant le démarrage des études techniques puis des travaux de réalisation.

Selon Farhat Breik, les premiers chantiers devraient débuter au cours de l'année en cours, même si l'ampleur du projet et ses exigences techniques et réglementaires nécessiteront un délai important pour son achèvement.