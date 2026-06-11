Tunisie: Sofiène Ouermi plaide pour des incitations fiscales afin de réduire l'usage du cash

La réduction des transactions en espèces en Tunisie passe par une stratégie claire des autorités monétaires et des mesures incitatives en faveur des acteurs économiques, a estimé jeudi 11 juin 2026 l'expert-comptable et conseiller bancaire Sofiène Ouermi.

Dans une déclaration à la radio, il a souligné la nécessité pour les structures concernées, notamment la Banque centrale de Tunisie, de définir et de communiquer une vision précise ainsi que les objectifs recherchés dans la lutte contre le recours excessif aux paiements en espèces.

Selon lui, la circulation importante du cash ne perturbe pas seulement l'équilibre du marché monétaire. Elle favorise également l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, tout en privant l'État d'une partie significative de ses recettes fiscales.

Pour encourager les opérateurs économiques à adopter des moyens de paiement modernes et électroniques, Sofiène Ouermi a appelé à lever les contraintes liées aux coûts supportés par les commerçants et les professionnels du secteur financier lors de l'utilisation des services bancaires et des paiements dématérialisés.

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Il a, ainsi, proposé la mise en place d'incitations et d'avantages fiscaux au profit des professionnels qui privilégient les circuits formels et les solutions de paiement électronique. Ces charges pourraient notamment être déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu, afin de favoriser l'intégration dans l'économie organisée et de réduire progressivement le recours aux transactions en espèces.