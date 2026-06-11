Ile Maurice: Deux jours pour imaginer, organiser et célébrer tous les grands moments de la vie

Les 26 et 27 juin, la Wedding & Events Convention fera son retour au Tribeca Mall pour une deuxième édition placée sous le signe de l'inspiration, de la rencontre et de la célébration. Bien plus qu'un salon du mariage, cet événement se positionne comme le rendez-vous incontournable pour toutes les personnes qui préparent un événement important: mariage, anniversaire, réception familiale, communion, fête privée ou réception d'entreprise.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir une sélection de professionnels spécialisés dans l'univers de l'événementiel. Parmi les exposants déjà annoncés figurent notamment AURA EVENTIA, THE LUX COLLECTIVE-Blue Bay Tokey Island Ltd, Pearle Beach Hotels Ltd, Impulsions La Flamme, Table d'Argent, Mauri Vente, Kohinoor, Luxury Wedding Mauritius, Dj Vins Sound System, Abc Car Rental Ltd, Aura 360, Artel, Studio 20/57 Ltd, Rooftop, Divinify, Aribac Ltd (Display & Slay), Masy Event Ltd, La Mauricienne, La Perlee Rental, Leal, St Aubin Loisirs Ltee, Jackie's Floral ainsi que plusieurs acteurs spécialisés dans la décoration, les cadeaux, les tenues de cérémonie, les voyages, l'animation et les services événementiels.

Plus de 30 exposants sont attendus pour cette deuxième édition. Au-delà de la présentation de leurs produits et services, ils mettront en scène leur savoir-faire à travers différentes installations et démonstrations. Les visiteurs pourront notamment découvrir des concepts de décoration adaptés à différents budgets -aménagements de salles et de marquises, mises en table, compositions florales - ainsi que diverses thématiques de réception permettant de s'inspirer pour leurs propres événements.

L'événement permettra également d'admirer plusieurs véhicules et autres carrosses destinés aux cérémonies, offrant aux futurs mariés un aperçu concret des options disponibles pour le grand jour. De nombreuses idées de décoration, d'animation et de mise en scène seront ainsi présentées dans des conditions proches de celles d'un véritable événement.

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Le salon mettra également en lumière la diversité culturelle mauricienne à travers les différents univers du mariage et des célébrations familiales. Les visiteurs pourront s'inspirer de nouvelles idées de décoration, de concepts de réception, de tenues, de cadeaux et d'animations pour personnaliser leurs événements.

Les futurs mariés auront également l'occasion de préparer plusieurs aspects de leur projet au même endroit : financement, décoration, mobilier, cadeaux, voyage de noces, mise en beauté, photographie, tenues et organisation générale. Les entreprises ne seront pas en reste puisque plusieurs prestataires proposeront également des solutions adaptées aux événements corporatifs et aux réceptions professionnelles.

Pour les exposants, la Wedding & Events Convention représente une occasion privilégiée de rencontrer de futurs clients et de valoriser leur savoir-faire. L'événement réunira aussi bien des particuliers en pleine préparation d'un projet que des entreprises à la recherche de partenaires pour leurs événements professionnels.

Organisé au coeur du Tribeca Mall, le salon entend offrir une expérience conviviale et accessible à tous. Dans un contexte où les Mauriciens accordent une importance croissante à la personnalisation de leurs célébrations, cette deuxième édition ambitionne de devenir une véritable vitrine des tendances et savoir-faire du secteur événementiel.

«Wedding & Events Convention»

Dates : 26 et 27 juin 2026

Lieu : Tribeca Mall, Trianon

Horaires : Vendredi de 10-20 heures et samedi de 10-17 heures

Entrée : Gratuite

Cim finance, partenaire officiel du salon

Organiser un mariage ou un événement spécial représente bien plus que la préparation d'une célébration. C'est donner vie à un projet qui crée des souvenirs durables et permet de partager un moment unique avec ses proches. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'une réception familiale ou d'un événement marquant, une solution de financement adaptée peut contribuer à la sérénité de l'organisation. Partenaire officiel de la «Wedding & Event Convention», Cim Finance accompagne les couples et les familles avec des solutions de financement flexibles et accessibles, conçues pour répondre à différents besoins et budgets.

«eLoan»(prêt personnel)

De la réservation du lieu de réception au traiteur, en passant par la décoration, la photographie ou encore le voyage de noces, l'eLoan de Cim Finance permet de financer les différentes étapes de votre projet de manière simple et pratique.

Carte de crédit

La carte de crédit Cim Finance offre une plus grande flexibilité dans la gestion des dépenses liées aux préparatifs. Elle constitue une solution de paiement pratique pour régler vos achats au fur et à mesure de l'organisation de votre événement.

MoPay/MoPay Plus

Pour les achats liés à l'organisation de votre événement, MoPay et MoPay Plus vous offrent la liberté de régler vos dépenses en plusieurs fois auprès de plus de 150 commerces partenaires.

MoPay : Payez en cinq fois sans intérêts, pour une gestion simple, transparente et sans frais cachés.

MoPay Plus : Jusqu'à 12 mensualités et Rs 150 000 de financement. Tout au long de la «Wedding & Event Convention», les équipes de Cim Finance seront présentes pour répondre aux questions des visiteurs, les accompagner dans leurs démarches et les aider à identifier la solution de financement la mieux adaptée à leurs besoins. Rendez-vous sur leur stand pour découvrir comment donner vie à vos projets en toute confiance.