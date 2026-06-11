Ile Maurice: Une enquête initiée

11 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Une affaire présumée de bullying et d'agression dans un collège de Curepipe fait l'objet d'une enquête policière. Selon le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, le cas a été rapporté à la Brigade pour la Protection de la Famille (BPF) le mercredi 10 juin 2026.

Conformément aux procédures établies, le Family Support Bureau (FSB) de Phoenix a été informé de la situation par la BPF afin d'assurer la prise en charge de la victime. Cette dernière s'est présentée au bureau du FSB ce jeudi en début d'après-midi afin de consigner sa déposition.

Selon le ministère, tout le soutien nécessaire lui a été apporté dans le respect du protocole en vigueur. Un Occurrence Book (OB) a également été ouvert par la BPF et le dossier a déjà été transmis à la station de police concernée pour les besoins de l'enquête. Par ailleurs, à la suite d'une rencontre entre la direction du collège et la BPF, un programme de sensibilisation a été mis en place au sein de l'établissement. Cette initiative vise à prévenir de tels incidents et à renforcer la protection ainsi que l'encadrement des élèves.

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