Ile Maurice: Une enquête initiée

Une affaire présumée de bullying et d'agression dans un collège de Curepipe fait l'objet d'une enquête policière. Selon le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, le cas a été rapporté à la Brigade pour la Protection de la Famille (BPF) le mercredi 10 juin 2026.

Conformément aux procédures établies, le Family Support Bureau (FSB) de Phoenix a été informé de la situation par la BPF afin d'assurer la prise en charge de la victime. Cette dernière s'est présentée au bureau du FSB ce jeudi en début d'après-midi afin de consigner sa déposition.

Selon le ministère, tout le soutien nécessaire lui a été apporté dans le respect du protocole en vigueur. Un Occurrence Book (OB) a également été ouvert par la BPF et le dossier a déjà été transmis à la station de police concernée pour les besoins de l'enquête. Par ailleurs, à la suite d'une rencontre entre la direction du collège et la BPF, un programme de sensibilisation a été mis en place au sein de l'établissement. Cette initiative vise à prévenir de tels incidents et à renforcer la protection ainsi que l'encadrement des élèves.