Ile Maurice: Le frère de Gino Meetun arrêté, un important arsenal lié aux drogues synthétiques découvert

Une opération menée par les officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Western Division a conduit à l'arrestation d'un habitant de Petite-Rivière, soupçonné d'être impliqué dans la préparation et la distribution de drogues synthétiques. L'intervention, effectuée dans la matinée du 10 juin, a permis la saisie de plusieurs substances suspectes ainsi que d'un important matériel que les enquêteurs soupçonnent d'être lié à un trafic organisé.

Lorsque les policiers ont investi le domicile de David Adison Meetun, 32 ans, maçon de profession et habitant de Petite-Rivière, ils ont découvert plusieurs quantités de substances prohibées. Le suspect n'est autre que le frère de Gino Meetun, impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent allégué devant la FCC ainsi que dans un accident fatal survenu à Roche-Bois. Parmi les saisies figurent près de 10 grammes de drogue synthétique ainsi qu'une petite quantité de cannabis. David Adison Meetun a comparu devant la cour de Bambous ce jeudi 11 juin. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, il a été reconduit en cellule policière.

Mais au-delà des substances saisies, ce sont surtout les objets retrouvés sur place qui retiennent l'attention des enquêteurs. Une somme de Rs 16 425 a également été saisie, tandis que plusieurs cartons contenant des rouleaux de papier aluminium ont été découverts dans différentes pièces du domicile.

Les policiers ont aussi mis la main sur trois cartons renfermant de nombreuses boîtes de sachets de thé ainsi que des paquets déjà ouverts. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces produits pourraient avoir été utilisés dans le processus de préparation ou de conditionnement de drogues synthétiques, un phénomène qui suscite depuis plusieurs années une vive inquiétude auprès des autorités sanitaires et policières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'un des éléments les plus significatifs de la perquisition demeure toutefois la découverte d'un gallon en plastique contenant un liquide suspect. Les enquêteurs soupçonnent que cette substance aurait pu servir à la préparation ou à l'imprégnation de produits destinés à être transformés en drogues synthétiques. À cela s'ajoutent 194 morceaux de papier aluminium déjà découpés ainsi qu'une centaine de boîtes de lames de rasoir. Pour les enquêteurs, cet équipement pourrait avoir été utilisé lors des différentes étapes du conditionnement des stupéfiants avant leur distribution.

À l'issue de la perquisition, David Adison Meetun a été arrêté sous une accusation provisoire de possession de drogue synthétique en vue de la vente. Les substances saisies ainsi que le liquide retrouvé au domicile ont été envoyés pour analyses. L'ADSU poursuit son enquête afin de déterminer l'étendue exacte des activités présumées du suspect et d'identifier d'éventuels complices ou fournisseurs. Les enquêteurs cherchent désormais à établir si le matériel découvert servait uniquement à des opérations de conditionnement ou s'il révèle l'existence d'une activité plus importante liée à la préparation et à la distribution de drogues synthétiques dans la région.