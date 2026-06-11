Tunisie: Vers une convention de coopération entre la FTAV et le Réseau Tunisien des Amicales

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) et le Réseau Tunisien des Amicales ont convenu de signer prochainement une convention de coopération et de partenariat. Cet accord vise à structurer les relations professionnelles entre les deux entités afin de garantir une qualité optimale des prestations de services.

L'accord a été scellé lors d'une récente séance de travail réunissant le président de la FTAV, Mohamed Ali Toumi, le président du Réseau Tunisien des Amicales, Mounir El Gharbi, ainsi que le Vice-Président du réseau chargé des relations avec les structures, Chouchane Chibani.

La future convention prévoit notamment de positionner les agences de voyages adhérentes à la FTAV comme les partenaires professionnels exclusifs des amicales. Cette démarche permettra à ces dernières de collaborer en toute sécurité avec des entreprises touristiques structurées, agréées et conformes à la réglementation en vigueur.

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Le document intègrera également une charte éthique et professionnelle définissant précisément les droits et devoirs de chaque partie. De plus, des mécanismes de médiation et de suivi seront mis en place pour résoudre d'éventuels litiges, protégeant ainsi les intérêts des usagers et renforçant la confiance dans les services touristiques proposés.

Selon les déclarations de la Fédération, les deux parties ont souligné que ce partenariat stratégique ouvrira de nouvelles perspectives de collaboration entre les agences de voyages et les diverses structures sociales et professionnelles. Il devrait ainsi contribuer à la dynamisation de l'activité touristique et à la création de nouvelles opportunités d'affaires pour les agences membres.

Cette réunion a enfin été l'occasion d'aborder la participation de la FTAV au septième forum national du Réseau Tunisien des Amicales, qui se tiendra à Sousse les 13 et 14 juin 2026 sous le thème « La transformation numérique et l'intelligence artificielle au sein des amicales et leur impact sur le système de gestion et la qualité des services ». À cette occasion, la fédération s'attachera à promouvoir son rôle de régulateur sectoriel et à sensibiliser le public sur l'importance de faire appel à des agences de voyages légales et autorisées.