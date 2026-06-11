Tunisie: Le CNOT lance 'Podium 28... Horizons 32' pour préparer l'élite sportive de demain

Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a annoncé le lancement du programme "Podium 28... Horizons 32", une initiative stratégique destinée à renforcer la préparation des jeunes athlètes tunisiens à fort potentiel olympique en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et de Brisbane 2032.

Au coeur de ce projet figure la création de la "Junior Olympic Team" (JOT), une nouvelle entité qui aura pour mission d'identifier, d'encadrer et d'accompagner les jeunes sportifs de moins de 17 ans dans leur parcours vers le haut niveau.

Selon le CNOT, ce programme s'inscrit dans une vision à long terme visant à structurer davantage le sport de performance en Tunisie et à créer les conditions favorables à l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes capables de rivaliser sur la scène internationale.

"Podium 28... Horizons 32" ambitionne ainsi de mettre en place une stratégie globale dédiée au haut niveau et à la haute performance sportive. Le dispositif prévoit un accompagnement opérationnel des fédérations sportives, des athlètes U17 ainsi que des cadres techniques, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque discipline et des différentes dimensions de la performance.

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Le programme reposera sur une approche individualisée visant à optimiser le développement sportif, physique, technique et mental des jeunes talents, tout en renforçant la coordination entre les différents acteurs du mouvement sportif national.

Pour le Comité National Olympique Tunisien, cette initiative marque une nouvelle étape dans la promotion de l'excellence sportive tunisienne et dans la construction d'un cadre de travail innovant, partagé et partenarial au service des ambitions olympiques du pays.