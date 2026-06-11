Afrique de l'Ouest: Le Bénin lève 22 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Bénin a levé le jeudi 11 juin 2026 la somme de 22 milliards de FCFA à la suite de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 91 et 182 jours organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication 20 milliards de FCFA. En retour, les investisseurs ont soumissionné globalement de 46,846 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 234,23%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 22 milliards FCFA et celui rejeté 24,846 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 46,96%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,20% pour les bons de 91 jours et 3,39% pour ceux de 182 jours.

Le Trésor Public béninois s'est engagé à rembourser les titres émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 septembre 2026 pour les bons de 91 jours et au 10 décembre 2026 pour ceux de 182 jours. Quant au paiement des intérêts, il s'effectuera d'avance et précompté sur la valeur nominale des bons.