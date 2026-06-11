Ile Maurice: Viren Vythelingum - «Au-delà des chiffres, le programme a produit des résultats humains et sociaux significatifs»

interview

Quelles sont les principales actions menées dans le cadre du programme «Vulnerable Lives Matter» ?

De 2021 à 2025, la Fondation Espoir et Développement Beachcomber (FED), avec le soutien financier de l'Union européenne (UE), a mis en oeuvre ce programme afin de renforcer l'inclusion sociale, économique et professionnelle des populations les plus vulnérables à Maurice. Le programme reposait sur cinq composantes complémentaires. Le volet entrepreneuriat féminin, pour des femmes issues de milieux précaires, était un parcours de six mois portant sur le développement personnel, la confiance en soi, la gestion financière, le marketing, la littératie numérique et la planification d'entreprise.

Le Projet employabilité jeunes (PEJ), consolidé avec le soutien financier de l'UE, a ciblé des jeunes de 16 à 22 ans en décrochage scolaire. Il combine formation aux compétences comportementales et immersion professionnelle au sein des hôtels Beachcomber.

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Le volet From Disability to Ability, mis en œuvre avec des ONG spécialisées, a permis à des personnes sourdes et malentendantes et d'autres en situation de handicap intellectuel, de bénéficier de formations adaptées, de stages et d'un accompagnement vers l'emploi. Le programme comprenait également un volet de leadership à travers le Duke of Edinburgh's International Award, favorisant le développement personnel et l'engagement citoyen des jeunes. Enfin, un atelier de deux jours a réuni une soixantaine d'ONG afin de renforcer la collaboration, le partage de bonnes pratiques et les synergies entre les acteurs de la société civile.

Quels sont les résultats et impacts obtenus après ces années de mise en oeuvre ?

Le programme a atteint ou dépassé la majorité de ses objectifs. Le PEJ illustre cette réussite avec 789 jeunes formés sur quatre ans. Le volet From Disability to Ability a dépassé ses objectifs, avec 83 personnes formées contre 50 prévues initialement. Pour le volet entrepreneuriat féminin, 36 femmes ont complété leur parcours et lancé leur petite entreprise. Un Seed Capital de Rs 40 000 leur a été donné pour les aider à démarrer. L'atelier de mise en réseau a permis de réunir une soixantaine d'ONG et d'identifier plus de 170 pistes de collaboration regroupées autour de plusieurs axes de travail thématiques.

Au-delà des chiffres, le programme a produit des résultats humains et sociaux significatifs : des jeunes retrouvant confiance en eux, des personnes en situation de handicap accédant à un emploi durable, des femmes gagnant en autonomie financière et des ONG renforçant leurs capacités d'action collective.

Combien de bénéficiaires ont-ils été formés et insérés dans le monde du travail ?

Au total, 982 bénéficiaires directs ont été touchés par le programme. Le PEJ représente la composante la plus importante avec 789 jeunes formés. Grâce aux stages réalisés dans les hôtels Beachcomber, une centaine de jeunes ont été recrutés à l'issue de leur parcours.

Le volet From Disability to Ability a permis à 83 personnes en situation de handicap de bénéficier d'une formation adaptée à leurs capacités et aspirations professionnelles. Trent-cinq ont accédé à un emploi et 20 occupaient encore un emploi stable à la clôture du projet, un résultat encourageant. Les 36 femmes formées se sont lancées dans des secteurs tels que l'artisanat, les services de proximité ou la restauration. Au-delà de la création d'entreprise, le programme a contribué à renforcer leur autonomie et leur confiance en elles.Enfin, une soixantaine d'ONG ont renforcé leurs réseaux et collaborations.

Quelles sont les perspectives ou suites envisagées après la fin de ce programme ?

La FED a décidé d'assurer la continuité de plusieurs initiatives développées dans le cadre du programme. Le PEJ, mis en oeuvre depuis maintenant 22 ans, est maintenu et continuera à accueillir des jeunes souhaitant faire carrière dans l'hôtellerie. Cette année, un groupe de 182 jeunes a intégré le programme en mars et poursuit son immersion progressive au sein des hôtels Beachcomber.

Le programme de Women Empowerment à travers l'entrepreneuriat féminin se poursuit également. Une nouvelle cohorte de 25 femmes a entamé sa formation en avril dernier et devrait compléter son parcours en septembre. Sur le volet Disability, la FED a déjà financé une cohorte supplémentaire en dehors du financement de l'UE et poursuivra ce programme afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Le réseau d'ONG constitué lors de l'atelier poursuivra sa dynamique à travers des rencontres régulières et le développement de pistes de collaboration identifiées.

Vulnerable Lives Matter nous laisse des souvenirs, des histoires et des liens tissés au fil des années tant avec les bénéficiaires qu'avec nos partenaires. C'est cette belle aventure humaine qui nous a portés, et qui nous pousse aujourd'hui à poursuivre ces programmes d'inclusion et d'empowerment.