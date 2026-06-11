Ile Maurice: Le Groupe Renaissance du Nord lance une vaste collecte pour aider les sans-abri

Face à l'arrivée de la saison fraîche et aux difficultés rencontrées par les personnes les plus vulnérables, le Groupe Renaissance du Nord lance un appel à la générosité de la population. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une journée d'actions sociales qui se tiendra le dimanche 14 juin au Centre social Marie Reine de la Paix, à Port-Louis.

En collaboration avec le Groupe hommes de prière de Pamplemousses et plusieurs partenaires, l'association souhaite venir en aide aux personnes sans domicile fixe en collectant divers articles essentiels. Les organisateurs recherchent notamment des vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des couvertures, pulls, vestes et autres vêtements de protection contre le froid. Tous les dons doivent être en bon état afin de pouvoir être redistribués dans les meilleures conditions.

À travers cet appel, le Groupe Renaissance du Nord rappelle que chaque geste compte. Qu'il s'agisse d'un vêtement, d'une couverture ou de tout autre article utile, chaque contribution peut apporter un peu de chaleur, de réconfort et de dignité à ceux qui vivent dans des conditions précaires. Les organisateurs soulignent que la solidarité demeure l'un des piliers essentiels d'une société plus humaine et inclusive. Ils invitent ainsi les Mauriciens à se mobiliser afin de soutenir cette action et d'offrir un soutien concret aux personnes les plus exposées aux rigueurs de l'hiver.

En cette période où les températures commencent à baisser, le Groupe Renaissance du Nord espère une forte participation du public afin de faire de cette campagne de collecte un véritable élan de solidarité en faveur des plus démunis.

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Collecte de sang au Phoenix Mall : un appel à la solidarité

World Light, en collaboration avec le Phoenix Mall et le National Blood Transfusion Service, organise une grande collecte de sang le samedi 13 juin à partir de 9 heures au Phoenix Mall. Cette initiative vise à sensibiliser le public à l'importance du don de sang et à encourager un maximum de personnes à participer à cet élan de solidarité. Chaque jour, de nombreux patients ont besoin de transfusions sanguines pour faire face à des interventions chirurgicales, des accidents, des maladies ou des traitements médicaux. Un simple don peut ainsi contribuer à sauver plusieurs vies et offrir un nouvel espoir à des familles confrontées à des situations difficiles.

Les organisateurs invitent les donneurs réguliers, mais aussi les personnes souhaitant faire leur premier don, à se joindre à cette action citoyenne. Au-delà d'un geste médical, le don de sang représente un acte de générosité et d'humanité qui peut faire une réelle différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. À travers cette méga-collecte, World Light, le Phoenix Mall et le National Blood Transfusion Service espèrent mobiliser largement la population et renforcer les réserves de sang du pays.