Ile Maurice: Les parents rassurés, la subvention gouvernementale confirmée

11 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Une clarification importante vient mettre fin aux interrogations des parents et des élèves concernant les frais liés aux examens de Kreol Morisien (KM) pour la session d'octobre/novembre 2026.

Dans un communiqué, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) confirme que le ministère de l'Éducation a donné son accord pour l'octroi d'une subvention gouvernementale aux candidats concernés. Ainsi, les élèves du School Certificate (SC) qui présentent le Kreol Morisien comme 9e matière pour la première fois bénéficieront de cette prise en charge. La mesure concerne également les candidats qui se présentent pour la première fois aux examens du Higher School Certificate (HSC) ou du HSC Professional et qui souhaitent prendre le Kreol Morisien au niveau Advanced Subsidiary (AS).

Cette décision répond aux préoccupations exprimées ces derniers jours par plusieurs parents, qui s'interrogeaient sur les éventuels coûts supplémentaires liés à cette nouvelle étape dans la reconnaissance académique de la langue créole. Le MES précise que cette facilité sera accordée aux candidats «first timers» jusqu'à ce que les examens concernés soient éventuellement pris en charge par Cambridge. Cette annonce apporte ainsi davantage de sérénité aux familles et confirme la volonté des autorités de faciliter l'accès des jeunes Mauriciens à l'apprentissage et à l'évaluation du Kreol Morisien dans le système éducatif.

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