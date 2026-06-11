Ethiopie: Les réformes économiques coordonnées du pays entraînent une croissance rapide et une forte baisse de l'inflation - Ministre des Finances

Addis-Abeba — Les réformes budgétaires et monétaires coordonnées engagées en Éthiopie génèrent des résultats économiques très positifs, permettant au pays de figurer parmi les économies les plus dynamiques du monde tout en enregistrant une baisse notable de l'inflation, a déclaré jeudi le ministre des Finances, Ahmed Shide, devant les parlementaires.

Présentant le projet de budget du gouvernement fédéral à la Chambre des représentants du peuple lors de sa 25e session ordinaire, Ahmed a indiqué que l'alignement des politiques budgétaires et monétaires dans le cadre du programme national de réformes économiques a renforcé la stabilité macroéconomique, stimulé la croissance et amélioré la capacité du pays à résister aux chocs internes comme externes.

Selon le ministre, l'Éthiopie a affiché une croissance économique annuelle moyenne de 6,8 % entre les exercices 2018/19 et 2023/24, avant d'enregistrer une forte progression de 9,2 % durant l'exercice 2024/25.

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Malgré la persistance des tensions géopolitiques et des incertitudes économiques affectant les marchés internationaux, notamment au Moyen-Orient, l'économie éthiopienne devrait enregistrer une croissance de 10,2 % au cours de l'exercice fiscal en cours, confirmant la trajectoire positive de l'économie nationale.

« La croissance de l'Éthiopie se distingue de plus en plus par sa capacité à maintenir un rythme d'expansion élevé tout en contrôlant les pressions inflationnistes », a déclaré Ahmed devant le Parlement.

Le ministre a attribué cette performance à une gestion macroéconomique prudente, fondée notamment sur une coopération étroite entre les autorités monétaires et budgétaires, des mesures ciblées du côté de l'offre et des réformes structurelles destinées à accroître la productivité nationale.

L'un des axes majeurs de la stratégie gouvernementale a consisté à renforcer le contrôle de l'expansion de la masse monétaire.

L'Éthiopie a également mis un terme à la pratique de longue date consistant à financer les déficits budgétaires fédéraux par des avances directes de la banque centrale, une décision largement considérée comme essentielle pour restaurer la stabilité macroéconomique et renforcer la discipline budgétaire.

Par conséquent, l'inflation a fortement reculé, passant d'un sommet de 34,5 % en août 2021 à 9,4 % en mars 2025.

Cette évolution représente l'une des réductions les plus marquantes observées dans l'histoire économique récente du pays.

Le ministre des Finances a souligné que l'augmentation de la production agricole, le renforcement des chaînes d'approvisionnement du secteur de l'élevage et l'essor de l'agriculture urbaine ont amélioré la disponibilité des produits alimentaires et contribué à réduire les pressions sur le coût de la vie.

Ces initiatives, combinées aux actions de stabilisation des marchés et aux réformes du système de change, ont favorisé un ralentissement durable de la hausse des prix, aussi bien pour les produits alimentaires que pour les autres biens.

Des données récentes publiées par le Service éthiopien des statistiques montrent une poursuite de la stabilisation des prix à la consommation, renforçant la confiance dans l'approche globale du gouvernement en matière de gestion économique.

Le ministre des Finances a également souligné que la transformation économique de l'Éthiopie s'appuie sur le Plan décennal de développement, qui vise à construire une économie plus productive, plus résiliente et plus compétitive, capable de soutenir une croissance inclusive et durable.

Les économistes estiment que les performances récentes de l'Éthiopie sont particulièrement remarquables alors que de nombreuses économies émergentes continuent de faire face à une inflation élevée, à un endettement important et à un ralentissement de leur croissance.

L'association d'une croissance économique vigoureuse et d'une inflation en recul a renforcé la confiance dans la trajectoire des réformes engagées et consolidé la place du pays parmi les principaux moteurs de croissance du continent africain.

Le projet de budget fédéral devrait permettre de poursuivre les investissements dans les infrastructures, l'agriculture, l'industrialisation et les services sociaux, tout en maintenant l'engagement du gouvernement envers la stabilité macroéconomique et la rigueur budgétaire.

Alors que l'Éthiopie poursuit la mise en oeuvre de son programme de réformes, les responsables politiques estiment que le pays pose les fondations d'une croissance durable, d'une attractivité renforcée pour les investisseurs et d'une prospérité à long terme au sein de l'une des économies les plus importantes et les plus dynamiques d'Afrique.