Cote d'Ivoire: 25 ans de carrière - Nash promet un grand concert de célébration de la jeune fille le 20 novembre

L'artiste ivoirienne Nash célèbre ses 25 ans de carrière. Elle a fait l'annonce à l'occasion de la conférence de presse officielle qu'elle a tenue à la Maison Nzassa de Treichville, à Abidjan.

L'artiste, pionnière du rap féminin ivoirien, a fait savoir que cette célébration sera marquée par un concert qu'elle animera le 20 novembre 2026 à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville. Une date symbolique, car elle coïncide avec la Journée mondiale de l'enfance et traduit clairement l'orientation de cette célébration : mettre en lumière les droits des plus jeunes, en particulier ceux des filles.

« Ces 25 ans de scène ne sont pas seulement les miens. Ce sont ceux de toutes ces personnes qui ont cru en une jeune fille sortie du "Djassa" pour imposer sa voix dans le rap. Le nouchi est notre identité, notre fierté. Mais aujourd'hui, ma plus grande victoire, c'est de pouvoir utiliser cette voix pour donner de la force à mes jeunes soeurs et protéger nos enfants. Ce concert du 20 novembre sera un moment de communion, de plaidoyer et de fête pour toute la Côte d'Ivoire. En avant pour le partage ! », a-t-elle déclaré.

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Le programme dévoilé dépasse largement le cadre d'un concert anniversaire. Avant le concert, une caravane baptisée « Nash à l'École » sillonnera plusieurs établissements à Abidjan et à l'intérieur du pays. Un lexique consacré au nouchi sera lancé en marge de cet événement. Il contribuera à consacrer cette langue urbaine comme un patrimoine culturel à part entière.

En mobilisant à la fois la jeunesse, les institutions et le grand public, Nash entend faire de ce jubilé un moment fédérateur. Plus qu'une rétrospective, il s'agit d'un message : celui d'une artiste qui, après 25 ans de scène, choisit d'amplifier sa voix pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a saisi cette opportunité pour féliciter l'artiste pour son engagement en faveur de la protection et de la promotion des enfants et des jeunes filles.

« Depuis sa nomination comme ambassadrice nationale en 2019, Nash a prouvé que son engagement en faveur des droits des enfants et des jeunes filles n'est pas un vain mot : c'est un combat du quotidien. À travers sa musique et ses actions sur le terrain, elle inspire une génération de filles à croire en leur potentiel et à revendiquer leur leadership », a souligné le représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire.

Pionnière du rap féminin ivoirien, Nash a progressivement bâti une figure publique où la notoriété artistique sert de levier d'influence sociale. Ambassadrice nationale de l'Unicef depuis 2019, elle inscrit son jubilé dans une dynamique de plaidoyer en faveur de l'éducation, de la protection et de l'autonomisation des enfants. À travers son Ong « Siançons », elle mène un travail de terrain qui donne corps à ce discours, notamment dans les zones les plus vulnérables. Cette cohérence entre parole artistique et action concrète confère à l'événement une dimension particulière.