Congo-Kinshasa: Le réseau d'ONG « RODI-RDC » plaide pour la création d'une commission nationale d'assistance aux déplacés internes

Le réseau des ONG de défense des droits de déplacés internes en RDC (RODI-RDC) appelle à la création urgente d'une Commission nationale d'assistance aux déplacés internes. Dans un communiqué publié lundi 8 juin, le RODI-RDC explique que cette commission sera un mécanisme institutionnel permanent chargé de coordonner, planifier et assurer l'assistance durable aux déplacés internes sur toute l'étendue du pays.

Avec les différents conflits sécuritaires, la RDC compte à ce jour plus de 6 millions de déplacés internes vivant dans la précarité.

Par ailleurs, pour le coordinateur de RODI-RDC, Symphorien Kwengo, l'assistance aux déplacés internes en RDC est souvent limitée à des interventions occasionnelles et irrégulières. Une situation qui favorise l'insécurité alimentaire, les traumatismes psychologiques et une précarité extrême de ces déplacés.

Il explique que l'aide humanitaire devrait être planifiée de manière stratégique, budgétisée dans les finances publiques nationales et provinciales, permanente et durable, et coordonnée avec les partenaires humanitaires et les organisations de la société civile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le RODI-RDC encourage le gouvernement de la République à renforcer les politiques publiques de prévention des déplacements forcés, de protection des populations civiles et de réinsertion socio-économique des déplacés internes afin de restaurer leur dignité et leurs droits fondamentaux », déclare-t-il.

Le coordinateur de RODI-RDC appelle également toutes les parties prenantes à soutenir les efforts de la RDC pour apporter une réponse structurelle et durable à la crise humanitaire des déplacés internes.