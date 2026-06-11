Congo-Kinshasa: Plus d'un million et demi de candidats débutent le TENASOSP

Au moins 1 654 905 candidats, dont près de 48 % de filles, participent du 11 au 12 juin 2026 à la session ordinaire du Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (TENASOSP) sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo (RDC). Lors du lancement officiel à Kinshasa ce jeudi, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a précisé que ces effectifs enregistrent une hausse de 65 000 participants par rapport à l'édition précédente. Ces épreuves se déroulent également dans les centres hors frontières de Cabinda et de Luanda, en Angola.

Ce test de deux jours consacre la fin du cycle de l'éducation de base (la 8e année, anciennement appelée 2e C.O.). Il joue un rôle déterminant dans le système éducatif congolais en orientant les élèves vers les différentes filières des humanités, qu'elles soient générales, techniques ou professionnelles.

La ministre d'État, Raïssa Malu, a insisté sur la portée de cette évaluation nationale, qui dépasse le simple cadre d'un contrôle de connaissances scolaires :

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« L'orientation scolaire et professionnelle ne doit ainsi pas être considérée comme une formalité administrative. Elle engage l'avenir de l'élève, celui de sa famille et au-delà celui de la nation. Elle doit aider chaque enfant à mieux se connaître, à faire un choix éclairé et avancer dans une voie où il pourra progresser, réussir et contribuer utilement au développement du pays ».

Appel au calme et au mérite des élèves

S'adressant directement aux élèves, l'autorité de tutelle les a invités à aborder les questionnaires avec calme, discipline et concentration en s'appuyant sur le travail accompli durant l'année. Elle a également rappelé que la réussite doit exclusivement découler du mérite personnel.

Raïssa Malu a conclu en interpellant l'entourage familial et les équipes de supervision :

« À vous parents et tuteurs, pendant ces deux jours votre rôle demeure essentiel, veillez à ce que vos enfants soient présents, ponctuels, sereins et correctement accompagnés. L'avenir scolaire d'un enfant se protège aussi par l'attention quotidienne de sa famille. À tous les intervenants mobilisés, la nation attend de vous rigueur, probité et sens du devoir ».