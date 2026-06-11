Afrique: Éléphants - Veillée d'armes au Subaru Park

La Côte d'Ivoire débute la compétition, le 14 juin, à 23h Gmt, contre l'Équateur.

La veillée d'armes a commencé. À l'hôtel du pont situé à Wilmington (Delaware), c'est la concentration maximale. À trois jours de leur entrée en lice dans la nuit du 14 au 15 juin, les Éléphants et leur staff ne laissent rien au hasard. Le passage des autorités du pays à leur quartier général montre l'importance que revêt la Coupe du monde 2026 aux yeux de la nation. « Ne doutez jamais de vous. Et ne laissez personne douter de vous », leur a demandé, Patrick Achi, le président de l'Assemblée nationale.

Le 10 juin 2026, à l'entraînement, au Subaru Park stadium de Chester (Philadelphie), tous ces mots résonnaient encore dans les esprits. Après la préparation ponctuée de matchs amicaux qui ont permis au sélectionneur national d'ajuster ses schémas tactiques et de gérer les pépins physiques, l'heure est au perfectionnement.

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La séance était plutôt légère et tactique. Elle a duré moins d'une heure, avec un volet technicotactique. Une manière pour le staff technique de poursuivre la mise en place de son programme de préparation, en prévision de la confrontation face à la sélection de l'Équateur. Tout cela dans une ambiance studieuse et empreinte de sérénité. On pouvait voir des Pachydermes avec beaucoup de détermination et de concentration, témoignant de leur volonté de bien préparer cette échéance et de poursuivre leur dynamique.

« Je pense que l'équipe est prête pour la compétition. Nous travaillons dans une ambiance bon enfant. Un groupe qui vit bien et qui a envie de réussir quelque chose ensemble », estime Simon Adingra, le jeune ailier qui, au fil des jours, retrouve toutes ses sensations. Les Éléphants ont conclu leurs matchs de préparation par une victoire historique de prestige face à l'Équipe de France (2-1) et une autre sur l'équipe de la ville qui les accueille. C'est donc un groupe désormais concentrée sur la compétition qui séjourne dans l'Etat de Delaware.

Le bilan de leur préparation est plutôt bon. Puisqu'ils ont pu parfaire un certain nombre d'automatismes avant le début de la compétition. Bien que l'entraînement était fermé au grand public, on pouvait voir des supporters aux couleurs du pays rôder autour du Subaru Park. Des passionnés de football qui attendent beaucoup de cette équipe de Côte d'Ivoire dont ils louent la pugnacité.