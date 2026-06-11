Cote d'Ivoire: Église catholique/Ignace cardinal Bessi Dogbo - « La Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de Dieu »

Le dimanche 7 juin 2026, l'Église catholique a célébré la solennité de la Fête-Dieu, fête du Corps et du Sang du Christ présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Cette célébration a coïncidé avec le dernier jour de la visite pastorale de Son Éminence Ignace Cardinal Bessi Dogbo à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux.

Le prélat a profité de l'occasion pour attirer l'attention des fidèles d'Abidjan sur le fait que de nombreuses personnes ont été déguerpies et ne savent malheureusement pas où aller. Aussi a-t-il adressé cette exhortation à ses hôtes : « L'Église doit être le signe de la communion qui organise la vie fraternelle sans discrimination. Construisons avec énergie cette famille de Dieu au sein de laquelle personne n'est laissé de côté. »

Face à la situation qui prévaut, le cardinal a indiqué que la Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de Dieu. Car a-t-il fait savoir : « Les coeurs meurtris entretiennent la rancoeur. On veut rester dans les crises. Plutôt que de jeter des ponts, on divise. Le peuple est oublié, marginalisé. » Parlant auparavant de la fête du Saint-Sacrement célébrée ce jour-là, le cardinal a souligné que, sous cette humble hostie, l'Église contemple Dieu, dont le mystère est insondable. Elle accueille ce qui a été dit par Jésus lui-même : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. »

Selon le prélat, la communion est la nourriture qui permet de poursuivre la route vers la vie éternelle. « C'est ici que la messe trouve son sens. Il n'y a pas de commune mesure entre le Christ et la manne venue du ciel pour soutenir le peuple juif durant sa traversée du désert vers la Terre promise », a-t-il déclaré. Soulignant que ce pain soutient la marche non pas d'individus isolés, mais d'une communauté unie, imbriquée les uns dans les autres, le cardinal a dénoncé le fait que certains catholiques se fassent la guerre.

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« L'histoire a montré que, dans un pays composé à 100 % de catholiques, les gens ont été capables de s'entretuer. L'Église-famille de Dieu à Abidjan ne peut pas être une Église où l'on ne communie pour rien, le coeur rempli de haine, entretenant la division et la discrimination. Quand nous mangeons de ce pain, le Christ demeure en nous. Faisons de nos communautés ecclésiales de base de véritables lieux d'amour. Organisons la marche ensemble pour l'intérêt, le bonheur et le bien-être de tous. Mangeons ce pain et laissons-le organiser la communion », a souligné Ignace Cardinal Bessi Dogbo.