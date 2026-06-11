Ethiopie: « Dieu choisit les derniers » - Baptêmes et confirmations célébrés dans la petite communauté de Kokossa

Kokossa — Le dimanche 7 juin, l'Éthiopie a célébré la solennité de la Sainte Trinité. À cette occasion, à Kokossa, une communauté de la Préfecture Apostolique de Robe dont le préfet est le père Angelo Antolini, Ofm cap., les sacrements de l'initiation chrétienne ont été célébrés pour des jeunes et des adultes.

« Dieu choisit les derniers !!!! Les derniers dans tous les sens du terme. Ils ne comptent qu'aux yeux de Dieu et de l'Église. Ce mystère est grand et insondable ». C'est le commentaire émouvant que le père Angelo a partagé avec l'Agence Fides à l'issue des célébrations.

Don Nicola, prêtre « fidei donum » originaire de Padoue, engagé dans la mission depuis plus de sept ans, raconte cette journée particulière vécue par la communauté et partage également les progrès accomplis par celle-ci au fil des ans.

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« Nous avons célébré neuf baptêmes, dont cinq d'adultes et quatre d'enfants », écrit le missionnaire à l'Agence Fides. « De plus, dix-neuf adultes et jeunes ont été accueillis dans la communauté catholique par le sacrement de la Confirmation et la participation à l'Eucharistie. Les baptisés ont également reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Au total, vingt-huit personnes ont ainsi fait leur entrée dans la communauté chrétienne catholique. »

« À vrai dire, poursuit Don Nicola, il s'agit de personnes qui participent depuis longtemps à la vie de la communauté. Ce n'était pas un parcours court ni immédiat : la plupart d'entre elles viennent ici depuis plusieurs années. Seule une famille et une dame se sont rapprochées de nous l'année dernière, tandis que tous les autres participent depuis longtemps. Au cours de ces années, nous avons proposé une formation ouverte à toute la communauté, en essayant d'offrir à chacun la possibilité de se préparer correctement à ce moment important. »

La communauté de Kokossa a vu le jour il y a près de dix ans (voir Fides, 24/6/2016). « C'est ce que m'a rappelé le Préfet Apostolique de Robe, lors d'un de nos voyages de retour de mission : cela fait désormais dix-neuf ans que cette présence existe. C'est une communauté relativement jeune, dans le sens où elle n'a pas encore une longue tradition, mais elle s'est développée grâce à une présence missionnaire constante. Au début, le service était confié aux Soeurs Missionnaires de la Charité de Mère Teresa.

Une petite communauté itinérante s'y arrêtait pendant quelques mois, accompagnée d'un prêtre qui célébrait l'Eucharistie. C'est autour de cette présence qu'est née la première communauté, composée de quelques personnes âgées, de quelques familles et de quelques adultes. Par la suite, lorsque les soeurs sont parties, la communauté a été accompagnée par le père Angelo et par un catéchiste qui jouait un rôle important de liaison, rendant visite aux gens même lorsque le prêtre ne pouvait pas être présent. »

Au fil des ans, il y a eu d'autres moments marquants, souligne le père Nicola. « Je voudrais notamment rappeler qu'il y a quelques années, notre Évêque émérite de Padoue, Antonio Mattiazzo, s'est particulièrement attaché à cette communauté (voir Fides 19/10/2015). Il l'a aimée, accompagnée et y a célébré les sacrements pour une vingtaine ou une trentaine de personnes. Cette génération de fidèles constitue aujourd'hui le noyau de la communauté que nous avons trouvée à notre arrivée, il y a sept ans et demi, avec les missionnaires, le père Stefano et Elisabetta, dans le cadre de l'engagement du diocèse de Padoue en faveur de la préfecture apostolique de Robe.

Depuis lors, nous avons récolté ces fruits et continuons à accompagner la communauté, en accordant une attention particulière à la charité, qui représente ici un signe et un besoin très évidents. Cette attention s'accompagne toutefois toujours du soin de la foi : la célébration hebdomadaire, les moments de prière, la formation et l'animation pastorale aident la communauté à grandir. »

Comme le montre le récit du missionnaire, ces dernières années, la réaction des gens a été positive. « Certes, beaucoup viennent aussi pour recevoir une aide concrète, mais le chemin ne s'arrête pas à la demande d'un soutien matériel. Nous essayons en effet de concilier la promotion humaine, la charité et la solidarité avec l'évangélisation, à travers la formation aux sacrements, la prière, les célébrations et les visites aux familles.

Ces visites comprennent de simples moments de prière, mais aussi des occasions de faire connaissance et de renforcer les liens. Les gens se sentent ainsi accompagnés par Dieu, par notre service missionnaire et pastoral et par notre désir sincère de faire partie de leur vie. Nous essayons de répondre non seulement aux besoins matériels, mais aussi aux besoins de l'esprit. C'est un travail discret, souvent caché, mais très précieux. »

« Parmi les priorités de la mission, il y a certainement l'attention portée à la pauvreté, aux besoins alimentaires, à la santé et à la dignité », explique Don Nicola. « Il ne s'agit pas tant d'assurer le bien-être que d'aider les gens à vivre sans ces soucis qui peuvent mener à la misère et au désespoir. Nous sommes le signe d'une solidarité soutenue par nos communautés et par le diocèse de Padoue, mais aussi d'une solidarité que les gens d'ici vivent et partagent.

Quand vient le moment d'aider quelqu'un, chacun essaie d'offrir quelque chose, même si c'est peu. C'est un geste significatif qui manifeste la participation et le sentiment d'appartenance à la communauté. À notre arrivée, à la demande de l'Évêque émérite Mattiazzo et en accord avec le style de la Préfecture Apostolique de Robe, nous avons coordonné la construction d'une école maternelle, répondant ainsi à une demande exprimée par la communauté civile elle-même.

Depuis 2021, l'école est opérationnelle et accueille environ 150 enfants âgés de trois à six ans. Il s'agit d'un signe modeste mais important d'attention à l'éducation. Les enfants reçoivent une formation de base qui leur permet d'aborder avec une meilleure préparation leur entrée ultérieure à l'école publique. L'école est un engagement qui demande encore beaucoup d'énergie : il faut des enseignants correctement formés, du matériel pédagogique et un soutien financier pour les familles qui ont du mal à assumer les frais.

De plus, certains enfants peuvent recevoir du pain et du thé, qui constituent souvent non seulement le petit-déjeuner, mais aussi le déjeuner. C'est là aussi un signe simple mais concret d'attention et de continuité. Il ne s'agit pas tant de transmettre des valeurs purement religieuses, mais plutôt de promouvoir la valeur de l'éducation et l'importance des enfants, qui sont l'avenir de la communauté. Nous essayons donc de coordonner ces aides en accordant une large place à la charité, car souvent les gens n'ont même pas le nécessaire pour vivre. Il est parfois nécessaire d'intervenir même pour la construction d'une cabane ou pour d'autres besoins essentiels. »

Parmi les projets menés ces deux dernières années, Don Nicola s'attarde sur l'un d'entre eux qui lui procure une satisfaction particulière : celui consacré à la promotion des femmes. « Les femmes jouent un rôle fondamental au sein de la famille et dans l'éducation des enfants. Il n'est pas rare que nous rencontrions des femmes abandonnées ou contraintes de porter seules le poids de la famille, tandis que les hommes ont d'autres familles ou n'assument pas pleinement leurs responsabilités.

C'est pourquoi le projet prévoit l'achat d'une brebis ou du matériel nécessaire pour lancer une petite activité commerciale. De cette manière, les femmes peuvent générer un revenu, acquérir une plus grande autonomie et ne pas dépendre continuellement d'aides extérieures. Nous avons constaté que les bénéficiaires s'investissent avec beaucoup d'engagement. Elles ressentent la confiance qui leur est accordée et la responsabilité qui leur est demandée.

La valeur de cette initiative n'est pas seulement économique : une brebis représente certes un bien important, mais ce qui compte le plus, c'est la reconnaissance de la dignité de la personne. Nous voulons avant tout valoriser le rôle des femmes, qui sont le pilier de la famille et un point de référence fondamental pour la communauté. Lors de la récente célébration des sacrements, leur présence et leur participation ont également été très significatives. Les femmes expriment avec simplicité et force leur contribution à la vie de la communauté et montrent chaque jour à quel point il est important de les soutenir et de les accompagner.