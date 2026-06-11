Madagascar: Beloha - Les autorités saisissent vingt-huit tortues

Vingt-huit tortues ont été saisies à Beloha, dans la région Androy, ce week-end. Les trafiquants ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre.

Vingt-huit tortues adultes ont été saisies ce week-end par la gendarmerie nationale à Antanimena, dans la commune de Behabobo, district de Beloha (Androy). Selon un communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) publié hier, trois bicyclettes étaient utilisées pour transporter ces espèces protégées. À la vue des forces de l'ordre, les trafiquants ont abandonné les tortues ainsi que les vélos au bord de la route avant de prendre la fuite dans la forêt. Les recherches se poursuivent afin d'identifier et de retrouver les personnes impliquées dans cette affaire.

Les tortues ont immédiatement été prises en charge par la Direction régionale de l'Environnement et du Développement durable d'Androy (DREDD Androy) et la Turtle Survival Alliance (TSA), qui veillent à leur état de santé. Elles ont ensuite été transférées au centre d'élevage et de conservation des tortues de Tsihombe, où elles feront l'objet d'un suivi régulier.

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« Une politique de tolérance zéro est appliquée à l'égard de toute personne impliquée dans l'exploitation illégale des ressources naturelles », martèle le ministère de tutelle.

Vigilance

Le ministère rappelle également que la capture, la détention, le transport et la commercialisation des tortues sont strictement interdits par la loi. « Les tortues radiées jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en favorisant la dissémination des graines des plantes et arbustes qu'elles consomment. Principales espèces d'herbivores sauvages, elles contribuent ainsi au maintien de l'équilibre écologique », selon un expert du domaine.

Les autorités appellent à la vigilance et à la collaboration des citoyens, dont les signalements demeurent essentiels pour démanteler les réseaux de trafic et prévenir l'exportation illégale d'espèces.

Les actions menées par le ministère, en collaboration avec les forces de l'ordre et les autorités locales, se poursuivent afin de lutter contre l'exploitation et le trafic illicites des tortues. « Grâce à la mobilisation de la population et aux réseaux de renseignement mis en place, une nouvelle opération a porté ses fruits dans le district de Beloha, région Androy », souligne le communiqué.