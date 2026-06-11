Madagascar: Stade barea - L'accès à la piste au tartan soumis à un ticket

Face aux critiques de l'entrée payante sur la piste en tartan du stade Barea, la direction de Kianja Barea Madagascar (KBM) défend une mesure destinée à assurer la pérennité des infrastructures.

Depuis une semaine, la piste en tartan du stade Barea est ouverte au public. Une première, selon le directeur général de KBM, Mady Rasolovoninjatovo, qui rappelle que cette infrastructure était restée inaccessible au grand public pendant plusieurs années.

Pour le directeur général, les tarifs d'entrée, fixés à 5 000 ariary par heure pour les adultes et à 2 000 ariary pour les collégiens et les lycéens, restent « symboliques », compte tenu du mode de gestion du stade. Contrairement à certains équipements publics, le complexe est administré par une société anonyme, qui doit assurer son fonctionnement et son entretien. Pour la direction, cette contribution financière vise également à limiter les actes de malveillance. « Les tarifs permettent aussi de dissuader les personnes malintentionnées, susceptibles de commettre des vols ou de dégrader les installations », explique le directeur général de KBM, en soulignant l'importance du dispositif de surveillance mis en place.

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Au-delà de l'aspect sécuritaire, les recettes collectées doivent servir à l'entretien de la piste et des équipements. La maintenance d'une piste en tartan nécessite en effet des interventions régulières, notamment pour lutter contre l'apparition de champignons et réparer d'éventuelles dégradations. Les produits spécialisés et l'intervention de techniciens représentent un coût non négligeable.

« Nous devons penser à l'avenir et réinvestir pour préserver ces infrastructures», insiste Mady Rasolovoninjatovo. L'objectif affiché est de garantir que les véritables utilisateurs puissent continuer à profiter d'un équipement de qualité sur le long terme.

Solutions intermédiaires

Le directeur général précise par ailleurs que certaines fédérations sportives bénéficient toujours de la gratuité quand il s'agit d'une équipe nationale. La Fédération malgache d'athlétisme utilise ainsi la piste sans frais depuis 2025, tout comme la Fédération malgache de basketball lorsqu'il s'agit des entraînements des équipes nationales.

En dehors de ce cadre, l'utilisation est soumise au tarif en vigueur. Les établissements scolaires souhaitant bénéficier d'un aménagement particulier sont invités à engager des discussions avec KBM, selon le directeur général.

Malgré ces explications, les réactions sur les réseaux sociaux demeurent majoritairement défavorables. De nombreux internautes estiment que l'accès à une infrastructure sportive nationale devrait rester gratuit ou être davantage accessible aux jeunes athlètes.

Parent d'athlètes, Solofoniaina Raobisaonina propose une solution intermédiaire : réserver certaines plages horaires aux sportifs licenciés. « Entre 6h et 8h, les athlètes pourraient entrer gratuitement afin de les soutenir», suggère-t-il, tout en appelant à un meilleur contrôle des accès pour éviter les comportements nuisibles au sein de l'enceinte sportive.

En cette période d'examens officiels, le stade Barea propose une offre spéciale élèves : 2 000 ariary pour des entraînements dans les meilleures conditions.