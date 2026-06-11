Madagascar: Jacky Gérard Abdou - « Le permis C exige un an de permis B »

interview

Les poids lourds ont causé de nombreux accidents de la circulation ces derniers temps. Jacky Gérard Abdou, moniteur et propriétaire d'auto-école, apporte des éclaircissements sur les conditions requises pour obtenir un permis de conduire poids lourd.

Quels sont les critères et les prérequis qu'un candidat doit obligatoirement valider avant de pouvoir conduire un poids lourd ?

Pour conduire un camion, il est évident qu'il faut obligatoirement posséder un permis de conduire. Cela implique que la personne a déjà appris le code de la route et suivi des cours de conduite au sein d'une auto-école. L'apprentissage en auto-école débouche sur l'examen du code de la route. Si vous visez la catégorie C, il y a un code particulier adapté à cette catégorie. C'est donc la première chose à maîtriser.

Qu'est-ce qui change concrètement dans la conduite d'une voiture classique et celle d'un camion ?

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La différence réside d'abord dans le gabarit même du véhicule, qui est totalement distinct. Et puisque la taille change, cela demande des compétences spécifiques en matière de conduite et de maniabilité. La formation débute généralement par l'apprentissage sur des véhicules légers, qui permettent d'acquérir les bases. Une fois que vous maîtrisez ces bases, vous pouvez passer ensuite à une extension de compétences. Le véhicule sur lequel vous apprenez par la suite est adapté à cela, afin de vous permettre de maîtriser son poids et ses composants internes.

Existe-t-il des critères physiques et médicaux qu'une personne doit obligatoirement remplir pour conduire un camion ?

Oui. C'est justement pour cette raison que les conducteurs de camions, tout comme ceux des transports en commun et des transports spécialisés, doivent passer une visite médicale spécifique, contrairement à l'usage d'une simple voiture au quotidien. Cet examen permet de vérifier plusieurs critères essentiels, notamment la vue, le rythme cardiaque, la condition physique générale et les réflexes du candidat.

Tout dépend de l'évaluation du médecin. Si l'examinateur confirme que vous êtes en bonne condition, vous obtenez un certificat attestant de votre aptitude physique. Toutefois, ce n'est pas valable à vie, il y a une limite de validité qui dépend de la tranche d'âge. Elle peut être de 5 ans, 3 ans ou 2 ans... et si l'on dépasse les 60 ans, le certificat médical doit être renouvelé tous les ans.

Y a-t-il un âge minimum requis à partir duquel on peut conduire un camion ?

Si l'on se réfère au code de la route actuel pour le secteur du transport, il faut que la personne possède le permis B depuis au moins 1 an avant de pouvoir passer le permis C. Cela signifie que si elle a obtenu son permis B à 18 ans, elle doit avoir au moins 19 ans révolus pour pouvoir postuler au permis C.