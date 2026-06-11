Madagascar: Transports - La gare routière Fisandratana réaménagée

La gare routière Fisandratana a été réaménagée et prépare sa réouverture. Le site, désormais dégagé, n'abrite que le strict nécessaire à son fonctionnement.

La gare routière Fisandratana se métamorphose. Désormais dégagé, désherbé et désencombré, le site a été vidé de tous ses équipements superflus. Il n'abrite plus que le strict nécessaire à son fonctionnement.

« Les travaux de nettoyage en vue de son ouverture ont été effectués », indique Mamy Ravoajanahary, présidente d'une coopérative de transport qui exploite la Route nationale (RN2) et qui va s'installer dans cette gare.

Le site respire enfin. Délaissé depuis la fin du chantier, en 2018, il a été envahi par les broussailles, et est devenu un lieu de dépôt. Mais il reste du pain sur la planche. La poussière fait encore de la résistance et attend le coup de balai final des prochains travaux. Par ailleurs, l'infrastructure a vieilli, la rouille s'est installée et un bon coup de peinture s'impose.

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Les préparatifs pour cette ouverture battent leur plein. Chez les transporteurs, le collectif des présidents de coopératives de transport Amoron'Akona vient de naître. L'engouement se confirme pour la nouvelle gare routière. Plus de 80 coopératives des axes RN7 et RN2 ont manifesté leur intérêt pour l'exploitation de ce site. Côté gestion, sept entreprises ont postulé à l'appel d'offres.

Compte à rebours

Le ministère des Transports et de la Météorologie a procédé le mardi 9 juin à l'examen détaillé des dossiers pour retenir la candidature la plus qualifiée.

La gare routière Fisandratana se compose d'un bâtiment principal de 4 570 m² parfaitement optimisé. Elle dispose d'un espace d'accueil et d'une salle d'attente de 663 m², ainsi que de 110 box pour les coopératives, sans oublier des boutiques, des bureaux, des guichets et des buvettes.

Le compte à rebours est lancé. La gare routière ouvrira officiellement ses portes avant la fête de l'Indépendance, le 26 juin prochain. Selon le ministre des Transports et de la Météorologie, il y a un mois.