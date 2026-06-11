Madagascar: Nutrition - Des élèves ambassadeurs de l'alimentation variée

« Ne pas se limiter à la sensibilisation, mais mettre en pratique au quotidien les connaissances acquises, notamment en consommant chaque jour des aliments variés et colorés. » C'est le message porté par la Journée Maroloko, organisée par l'ONG Gret en partenariat avec l'Office national de nutrition (ONN), au CEG Nanisana, hier.

Cette initiative, axée sur la nutrition et la prévention des maladies non transmissibles (MNT), vise à renforcer les connaissances des élèves afin qu'ils puissent, à leur tour, sensibiliser leurs parents et leur entourage. L'objectif est de promouvoir, au sein des communautés, une alimentation équilibrée, diversifiée et bénéfique pour la santé.

« La Journée Maroloko encourage les participants à adopter concrètement les bonnes pratiques alimentaires apprises lors des séances de sensibilisation », a souligné Fanjaniaina Rasoamiadana, responsable du volet Communication pour le changement social et comportemental du projet Aintsoa.

La campagne met également l'accent sur la réduction de la consommation excessive de sel et de sucre, reconnue comme l'un des principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles, dont le diabète.

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Selon Alitiana Randrianandrasana, coordonnateur général de l'Office régional de nutrition (ORN) Analamanga, cette action s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre la malnutrition.

S'appuyant sur les collèges comme espaces stratégiques de sensibilisation, le projet ambitionne de toucher au moins trois mille adolescents répartis dans 18 CEG des communes urbaines d'Antananarivo et d'Antsirabe. Les élèves sont ainsi appelés à devenir à la fois bénéficiaires directs et relais de changement au sein de leurs familles et de leurs communautés.