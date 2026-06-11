Madagascar: Diffusion mondial 2026 - L'intégralité des quarts à la finale dans le package TVM

11 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La chaîne nationale malgache diffusera quarante-quatre sur les cent quatre matchs de la Coupe du monde, conjointement abritée par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet. « Le match d'ouverture et l'intégralité des quarts de finale à la finale figurent parmi le package des quarante-quatre matchs dont la TVM a eu l'autorisation de diffuser », rassure le directeur général de l'Office de la radio et de la télévision malagasy (ORTM), Lemana Elisée, hier lors de la conférence de presse du Canal+ sur la présentation de la programmation durant les fêtes des mois de juin et juillet.

Madagascar figure parmi les pays francophones d'Afrique subsaharienne autorisés à diffuser en direct une partie des matchs du mondial grâce à la collaboration avec l'agence TV Sport Média qui avait facilité le partenariat avec la chaîne togolaise New World TV, détentrice des droits à l'image. La chaîne nationale installera également des écrans géants communautaires pour la retransmission en direct des matchs autorisés dans les six chefs-lieux des provinces et dans cinquante-deux districts dans toute l'île.

En cette période de fête nationale et de festivités, Canal+ propose des contenus pour toute la famille les mois de juin et juillet pour pouvoir profiter d'une programmation riche mêlant sport, jeunesse, cinéma, novelas, novegasy, divertissement, découverte, et aussi des nouveautés comme des dessins animés traduits en malgache et la télé réalité The Voice Africa.

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