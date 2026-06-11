Madagascar: Université d'antananarivo - Le télescope Tart prend place

11 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Un télescope Tart est installé à l'université d'Antananarivo. « Ce projet dépasse le cadre de l'université d'Antananarivo. Il appartient à tout Madagascar. Notre ambition est d'offrir à nos étudiants en filières scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques (STEM) un outil de formation concret», a souligné le professeur Solohery Randriamampandry, chef du département d'Astrophysique et d'Astronomie de l'université d'Antananarivo, hier, lors de la cérémonie d'inauguration de ce matériel.

L'installation de ce télescope consisterait avant tout à doter la jeunesse de compétences techniques de pointe. « Nous devons préparer nos étudiants à un avenir où la technologie sera le socle de chaque métier. Si l'intelligence artificielle transforme le marché du travail, elle doit devenir un levier au service de notre intelligence. Notre rôle est d'en faire un outil de progrès tout en continuant, sans relâche, à repousser nos propres limites », insiste-t-il.

Le télescope ne sert pas uniquement à observer les étoiles. Il est utilisé pour bien d'autres applications concrètes, comme la surveillance des inondations, l'analyse de zones agricoles ou encore la détection de cultures ravagées par des animaux. La technologie Wi-Fi, que nous utilisons tous aujourd'hui pour communiquer, est aussi née des recherches en astronomie. Il en va de même pour l'imagerie médicale, le système GPS.

« Les applications dérivées de cette technologie sont extrêmement nombreuses et dépassent largement l'astronomie pure. La société entière tire profit de ces avancées », précise le professeur Solohery Randriamampandry.

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