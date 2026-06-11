Madagascar: Football - PFL - Les clubs des deux grands patrons s'éliminent

Le championnat national Division 1 élite procédera ce week-end aux demi-finales aller. Trois des clubs en lice visent un deuxième titre.

Place au carré final. Trois des clubs qualifiés en demi-finales de la Pure Play Football League sont tous des équipes évoluant dans la conférence Sud et comptent un titre chacun. Les équipes des deux présidents de l'instance nationale, Elgeco Plus et CFFA, s'affronteront au Final Four. Ces deux formations vont ainsi devoir s'éliminer à une marche de la finale et à deux pas du sacre.

Au match aller, CFFA, champion de l'édition 2022 de la Pro League, recevra dimanche à 14 heures 30 à Iavoloha l'équipe du By-Pass, championne nationale en titre et sextuple vainqueure de la coupe. Elgeco Plus, classé deuxième à l'issue de la phase de conférence, a eu du mal à valider son ticket pour les demi-finales. Les Oranges avaient été battus 0-1 par FC Rouge au match aller. Les deux équipes avaient dû procéder à la prolongation puis à la séance de tirs au but après le but de l'égalisation d'Elgeco Plus dans le temps réglementaire. Elgeco Plus avait finalement composté son billet pour le carré final en l'emportant 4 buts à 2. CFFA avait quant à lui écarté Cosfa au bout du suspense en prolongation du quart de finale en format unique par 2-1 après les incidents liés à la contestation d'un penalty en faveur de l'équipe d'Andoharanofotsy au match aller.

L'arbitrage de ces deux équipes du président de la Fédération malgache de football et du Club de football élite de Madagascar (CFEM) sera certainement très observé par les passionnés du ballon rond du pays. L'autre demi-finale sera une affaire entre deux équipes des régions en dehors d'Analamanga. L'unique équipe rescapée de la conférence Nord, Ajesaia du Bongolava, accueillera au match aller Disciples FC du Vakinankaratra samedi à 14 heures 30 à Iavoloha. L'équipe d'Antaninkatsaka avait obtenu sa qualification en battant en quart de finale l'AS Sainte-Anne 2-1 à l'aller et en faisant match nul vierge au retour.

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Ajesaia, champion national en 2007 et 2009, veut ainsi renouer avec le titre après son dernier sacre d'il y a dix-sept ans. Après un parcours presque parfait depuis la phase de groupes, Disciples FC est le favori des quatre demi-finalistes. Le club champion de Madagascar en 2024 avait validé son ticket pour le Final Four en éliminant sans trop forcer Fosa Juniors FC du Boeny, 4-0 au match aller et 1-0 au retour. Les trois clubs de la conférence Sud, en l'occurrence Disciples FC, Elgeco Plus et CFFA, sont tous les trois en quête d'un second sacre national.