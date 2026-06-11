Afrique: Talents durban 2026 - Deux malgaches se distinguent

Deux professionnels malgaches du cinéma figurent parmi les sélectionnés de la 19e édition de Talents Durban, un programme africain dédié à l'accompagnement des talents émergents du secteur.

Le cinéma malgache continue de se faire une place sur la scène continentale. La 19e édition de Talents Durban, un programme annuel dédié à la formation, au mentorat et au développement pour les professionnels émergents du cinéma africain (scénaristes, réalisateurs, producteurs, critiques), qui se déroulera du 9 au 12 octobre en Afrique du Sud, a dévoilé sa sélection officielle. Madagascar y sera représenté par deux professionnels du septième art, tandis qu'un réalisateur malgache rejoindra l'événement en tant que mentor.

Cette édition 2026 réunira des participants issus de dix-sept pays africains. Au total, vingt-cinq porteurs de projets et six critiques de cinéma ont été retenus dans plusieurs catégories, notamment la fiction, le documentaire, le court métrage, les contenus épisodiques, l'animation et la critique cinématographique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les projets sélectionnés figure Fitampoha, le retour du roi du Menabe, réalisé par Anatole Ramaroson Razafimbelo et produit par AyeAye Films Dev. Retenu dans la catégorie documentaire, le film explore la cérémonie du Fitampoha dans la région Menabe tout en apportant un éclairage sur le processus de restitution du crâne du roi sakalava Toera.

Encadrement

Développé depuis 2020, le projet a déjà fait l'objet de plusieurs tournages. Après la tenue du Fitampoha en août 2026, le réalisateur prévoit d'entamer la phase de montage, tandis que la sortie du documentaire est annoncée pour 2027. Ce projet, présenté comme une production profondément ancrée dans la culture malgache, avait déjà été sélectionné en 2025 à la Résidence d'Écriture du Festival du Film de Porto-Novo, au Bénin.

Madagascar sera également représenté dans la catégorie Talent Press par Domoina Ratsara. Journaliste et critique de cinéma, elle figure parmi les professionnels retenus pour ce programme consacré à la critique cinématographique.

La présence malgache se poursuivra également du côté de l'encadrement avec le réalisateur Luck Razanajaona, invité à intervenir comme mentor auprès des nouvelles générations de cinéastes africains.