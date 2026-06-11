Madagascar: RN4 - La sortie de route d'un camion tue un passager

La route nationale 4 était de nouveau le théâtre d'un accident de voiture mortel, mardi dernier vers 17 h 30. L'accident a fait un mort et cinq blessés.

Un camion transportant des employés venant de Bekobay a effectué une sortie de route et a fait quelques tonneaux au PK 543+300, dans le fokontany d'Ankorefo, commune rurale de Belobaka et district de Mahajanga II, Les conséquences de cet accident ont fait un mort, un individu nommé Jean Paul Rakotoarison, âgé de 24 ans et résidant à Tsararano Ambony, et cinq autres individus blessés. Ils ont tous été évacués à l'hôpital pour des soins. Ils sont âgés de 21 à 45 ans.

« Le camion a effectué un trajet aller-retour à Bekobay. Les employés d'une société venaient d'installer un pylône sur place et étaient sur le chemin du retour à Ankorefo. Le conducteur a raté le virage à gauche en raison d'un excès de vitesse. Il a tenté de corriger sa trajectoire, mais a quitté la route et s'est retrouvé sur la droite. Un passager est ainsi décédé dans cet accident et les cinq autres blessés étaient dans le camion », a expliqué le commandant de la brigade de police de la route de la Gendarmerie nationale à Mahajanga.

Défaillance

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Le chauffeur a pris la fuite après l'incident. Les recherches sont en cours. « Les chauffeurs devront faire preuve d'une grande prudence sur la RN4 et ne pas rouler trop vite ni dépasser la vitesse autorisée. Il est vrai que l'état de cette nationale commence à s'améliorer. Il faut faire attention pour éviter ce genre d'accident », a prévenu la directrice régionale des Transports et de la Météorologie du Boeny, Vanessa Toto.

Ce n'est pas la première fois qu'une sortie de route mortelle se produit sur cet axe particulièrement dangereux et très fréquenté. Les conducteurs ont tendance à rouler trop vite sur la portion précédant ce virage. Un autre accident s'est produit mardi matin sur le pont de Berivotra, au PK 525+25. Un taxi-brousse Sprinter en provenance de Bealanana a percuté l'arrière d'un camion.

Une défaillance du système de freinage du taxi-brousse serait à l'origine de la collision. Six personnes ont été blessées dans cet accident. Le camion ne s'est pas arrêté et les gendarmes sont à sa recherche. Les enquêtes sont aussi en cours.

La RN4 connaîtra bientôt un trafic intense, marqué par les allées et venues incessantes de véhicules et de taxis-brousse. L'état de la route s'est nettement amélioré après les travaux de réhabilitation. La chaussée permet désormais de rouler plus vite, mais peut se révéler glissante. Le temps de trajet a également diminué : la liaison entre Mahajanga et Antananarivo s'effectue désormais en douze à quatorze heures.