Madagascar: Ambohimanambola - Une domestique enlève le fils de son patron

Un rapt a été rapidement dénoué à Ambohimanambola . Une domestique a kidnappé le fils de son patron. Elle a obtenu une rançon avant d'être arrêtée.

Un enlèvement suivi d'une demande de rançon a eu lieu à Ambohimanambola le 8 juin. Vers 15 heures, le petit E. T. A., âgé de deux ans et demi, a été emmené par sa femme de ménage, H. S., depuis le domicile familial à Antanety.

La disparition soudaine de l'enfant a plongé sa famille dans l'angoisse. Quelques heures plus tard, à 18 h 38, les parents ont reçu un SMS exigeant le versement de 4 millions d'ariary, avec des menaces de violences contre le garçon en cas de refus. Pris de panique et craignant pour la vie de leur fils, ils ont accepté de céder à cette exigence et ont préparé la somme.

La suspecte avait indiqué un lieu de récupération à Ivandry. Les gendarmes, alertés et mobilisés, ont accompagné la famille sur place. Mais un nouvel appel est venu bouleverser le dispositif. L'enfant et l'employée avaient été aperçus près du By-Pass, dans le quartier Vatobe.

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Les forces de l'ordre ont immédiatement redirigé leurs recherches et, grâce à une intervention rapide, ont pu retrouver l'enfant sain et sauf, toujours aux côtés de la domestique. Le soulagement des parents a été immense, après presque trois heures d'incertitude.

Preuve

Lors de son interrogatoire, H. S. a reconnu les faits et admis être l'auteure de l'enlèvement. Elle a expliqué avoir dissimulé les cartes SIM utilisées pour recevoir la rançon près d'un magasin à Ifarihy.

Les gendarmes ont mené des fouilles sur place et ont découvert deux cartes contenant un total de 4 023 000 ariary. La somme a été restituée intégralement aux parents, preuve de l'efficacité de l'opération. Leur fils, immédiatement pris en charge par un médecin, a été déclaré en bonne santé, sans séquelles physiques apparentes.

La femme a été placée en garde à vue au poste avancé d'Ambohimanambola. Les numéros de téléphone utilisés dans la demande de rançon ont été saisis afin d'identifier d'éventuels complices. L'enquête se poursuit pour déterminer si elle a agi seule ou si elle appartenait à un réseau plus vaste. L'intervention des enquêteurs a permis de sauver l'otage et de récupérer la totalité de la rançon.