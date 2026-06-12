Afrique de l'Ouest: Adama Barrow à Dakar pour prendre part au Conseil présidentiel sénégalo-gambien

11 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le président de la République de Gambie, Adama Barrow, est arrivé à Dakar, ce jeudi, pour prendre part au Conseil présidentiel sénégalo-gambien, a annoncé la présidence de la République sénégalaise sur le social social X.

Le chef de l'Etat gambien a été accueilli avec tous les honneurs à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor par son homologue Bassirou Diomaye Faye.

Le Conseil présidentiel sénégalao-gambien ouvert mardi pour s'achever vendredi, dans la capitale sénégalaise, est l'instance suprême de coopération bilatérale ente le Sénégal et la Gambie.

La dernière rencontre du genre, qui se veut un cadre de stratégique pour le renforcement des relations entre les deux pays, s'était tenue à Banjul, en Gambie, du 30 juillet au 1er août 2023.

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