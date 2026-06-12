Afrique: Mondial 2026 - Le calendrier complet et les résultats

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la planète s'arrête de tourner pour laisser place à la Coupe du monde 2026 qui se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Pour cette première édition à 48 équipes et sur trois pays différents, les meilleures nations de football sont réunies pour succéder à l'Argentine, championne en titre. Voici le programme complet et les résultats des 104 matchs du tournoi.
Les différents groupes
Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque
Groupe B : Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse
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Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse
Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie
Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur
Groupe F : Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie
Groupe G : Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande
Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay
Groupe I : France, Sénégal, Irak, Norvège
Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie
Groupe K : Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, Colombie
Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
Le programme complet des matchs de la Coupe du monde 2026
11 juin
19h : Mexique-Afrique du Sud (Stade Azteca, Mexico) - Groupe A
12 juin
02h : Corée du Sud-Tchéquie (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe A
19h : Canada-Bosnie-Herzégovine (BMO Field, Toronto) - Groupe B
13 juin
01h : États-Unis-Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe D
19h : Qatar-Suisse (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe B
13 juin
22h : Brésil-Maroc (MetLife Stadium, New York) - Groupe C
14 juin
01h : Haïti-Écosse (Gillette Stadium, Boston) - Groupe C
04h : Australie-Turquie (BC Place, Vancouver) - Groupe D
17h : Allemagne-Curaçao (NRG Stadium, Houston) - Groupe E
20h : Pays-Bas-Japon (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe F
23h : Côte d'Ivoire-Équateur (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe E
15 juin
02h : Suède-Tunisie (Estadio BBVA, Monterrey) - Groupe F
16h : Espagne-Cap-Vert (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe H
19h : Belgique-Égypte (Lumen Field, Seattle) - Groupe G
22h : Arabie saoudite-Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe H
16 juin
01h : Iran-Nouvelle-Zélande (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe G
19h : France-Sénégal (MetLife Stadium, New York) - Groupe I
22h : Irak-Norvège (Gillette Stadium, Boston) - Groupe I
17 juin
01h : Argentine-Algérie (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe J
04h : Autriche-Jordanie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe J
17h : Portugal-RD Congo (NRG Stadium, Houston) - Groupe K
20h : Angleterre-Croatie (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto) - Groupe L
23h : Ghana-Panama (BMO Field, Toronto) - Groupe L
18 juin
02h : Ouzbékistan-Colombie (Estadio Azteca, Mexico) - Groupe K
16h : Tchéquie-Afrique du Sud (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe A
19h : Suisse-Bosnie-Herzégovine (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe B
22h : Canada-Qatar (BC Place, Vancouver) - Groupe B
19 juin
01h : Mexique-Corée du Sud (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe A
19h : États-Unis-Australie (Lumen Field, Seattle) - Groupe D
22h : Écosse-Maroc (Gillette Stadium, Boston) - Groupe C
20 juin
00h30 : Brésil-Haïti (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe C
03h : Turquie-Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe D
17h : Pays-Bas-Suède (NRG Stadium, Houston) - Groupe F
20h : Allemagne-Côte d'Ivoire (BMO Field, Toronto) - Groupe E
21 juin
00h : Équateur-Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe E
04h : Tunisie-Japon (Estadio BBVA, Monterrey) - Groupe F
16h : Espagne-Arabie saoudite (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe H
19h : Belgique-Iran (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe G
22h : Uruguay-Cap-Vert (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe H
22 juin
01h : Nouvelle-Zélande-Égypte (BC Place, Vancouver) - Groupe G
17h : Argentine-Autriche (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe J
21h : France-Irak (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe I
23 juin
00h : Norvège-Sénégal (MetLife Stadium, New York) - Groupe I
03h : Jordanie-Algérie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe J
17h : Portugal-Ouzbékistan (NRG Stadium, Houston) - Groupe K
20h : Angleterre-Ghana (Gillette Stadium, Boston) - Groupe L
23h : Panama-Croatie (BMO Field, Toronto) - Groupe L
24 juin
02h : Colombie-RD Congo (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe K
19h : Suisse-Canada (BC Place, Vancouver) - Groupe B
19h : Bosnie-Herzégovine-Qatar (Lumen Field, Seattle) - Groupe B
22h : Écosse-Brésil (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe C
22h : Maroc-Haïti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe C
25 juin
01h : Tchéquie-Mexique (Stade Azteca, Mexico) - Groupe A
01h : Afrique du Sud-Corée du Sud (Stade BBVA, Monterrey) - Groupe A
20h : Curaçao-Côte d'Ivoire (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe E
20h : Équateur-Allemagne (MetLife Stadium, New York) - Groupe E
23h : Japon-Suède (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe F
23h : Tunisie-Pays-Bas (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe F
26 juin
02h : Turquie-États-Unis (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe D
02h : Paraguay-Australie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe D
19h : Norvège-France (Gillette Stadium, Boston) - Groupe I
19h : Sénégal-Iraq (BMO Field, Toronto) - Groupe I
27 juin
00h : Cap-Vert-Arabie saoudite (NRG Stadium, Houston) - Groupe H
00h : Uruguay-Espagne (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe H
03h : Égypte-Iran (Lumen Field, Seattle) - Groupe G
03h : Nouvelle-Zélande-Belgique (BC Place, Vancouver) - Groupe G
21h : Panama-Angleterre (MetLife Stadium, New York) - Groupe L
21h : Croatie-Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe L
23h30 : Colombie-Portugal (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe K
23h30 : RD Congo-Ouzbékistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe K
28 juin
02h : Algérie-Autriche (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe J
02h : Jordanie-Argentine (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe J
21h : 16e de finale 2A-2B à Los Angeles
16e de finale
29 juin
17h : 1C-2F à Houston
20h30 : 1E-3ABCDF à Boston
30 juin
01h : 1F-2C à Monterrey
17h : 2E-2I à Dallas
19h : 1I-3CDFGH à New York
1er juillet
01h : 1A-3CEFHI à Mexico
16h : 1L-3EHIJK à Atlanta
20h : 1G-3AEHIJ à Seattle
2 juillet
00h : 1D-3BEFIJ à San Francisco
19h : 1H-2J à Los Angeles
23h : 16e de finale 2K-2L à Toronto
3 juillet
03h : 1B-3EFGIJ à Vancouver
18h : 2D-2G à Dallas
22h : 16e de finale 1J-2H à Miami
4 juillet
01h30: 16e de finale 1K-3DEIJL à Kansas City
8e de finale
4 juillet
15h : 2A ou 2B - 1F ou 2C à Houston
21h : 1E ou 3ABCDF - 1I ou 3CDFGH à Philadelphie
5 juillet
20h : 1C ou 2F - 2E ou 2I à New York
6 juillet
00h : 1A ou 3CEFHI - 1L ou 3EHIJK à Mexico
19h : 2K ou 2L - 1H ou 2J à Dallas
7 juillet
00h : 1D ou 3BEFIJ - 1G ou 3AEHIJ à Seattle
16h : 1J ou 2H - 2D-2G à 18h à Atlanta
20h : 1B ou 3EFGIJ - 1K ou 3DEIJL à Vancouver
Quarts de finale
9 juillet
20h : vainqueur 8e de finale 1-vainqueur 8e de finale 2 à Boston (QF1)
10 juillet
19h : vainqueur 8e de finale 3-vainqueur 8e de finale 4 à Los Angeles (QF2)
11 juillet
21h : quart de finale vainqueur 8e de finale 5-vainqueur 8e de finale 6 à Miami (QF3)
12 juillet
01h : vainqueur 8e de finale 7-vainqueur 8e de finale 8 à Kansas City (QF4)
Demies finales
14 juillet
19h : vainqueur QF1-vainqueur QF2 à Dallas (DF1)
15 juillet
21h : demi-finale vainqueur QF3-vainqueur QF4 à Atlanta (DF2)
Troisième place
18 juillet
19h : perdant DF1-perdant DF2 à Miami
Finale
19 juillet
19h : vainqueur DF1-vainqueur DF2: 19 juillet à 21h à New York