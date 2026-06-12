Afrique: Mondial 2026 - Le calendrier complet et les résultats

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la planète s'arrête de tourner pour laisser place à la Coupe du monde 2026 qui se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Pour cette première édition à 48 équipes et sur trois pays différents, les meilleures nations de football sont réunies pour succéder à l'Argentine, championne en titre. Voici le programme complet et les résultats des 104 matchs du tournoi.

Les différents groupes

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque

Groupe B : Canada, Bosnie-Herzégovine, Qatar, Suisse

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Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse

Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie

Groupe G : Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay

Groupe I : France, Sénégal, Irak, Norvège

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Groupe K : Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan, Colombie

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama

Le programme complet des matchs de la Coupe du monde 2026

11 juin

19h : Mexique-Afrique du Sud (Stade Azteca, Mexico) - Groupe A

12 juin

02h : Corée du Sud-Tchéquie (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe A

19h : Canada-Bosnie-Herzégovine (BMO Field, Toronto) - Groupe B

13 juin

01h : États-Unis-Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe D

19h : Qatar-Suisse (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe B

13 juin

22h : Brésil-Maroc (MetLife Stadium, New York) - Groupe C

14 juin

01h : Haïti-Écosse (Gillette Stadium, Boston) - Groupe C

04h : Australie-Turquie (BC Place, Vancouver) - Groupe D

17h : Allemagne-Curaçao (NRG Stadium, Houston) - Groupe E

20h : Pays-Bas-Japon (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe F

23h : Côte d'Ivoire-Équateur (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe E

15 juin

02h : Suède-Tunisie (Estadio BBVA, Monterrey) - Groupe F

16h : Espagne-Cap-Vert (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe H

19h : Belgique-Égypte (Lumen Field, Seattle) - Groupe G

22h : Arabie saoudite-Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe H

16 juin

01h : Iran-Nouvelle-Zélande (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe G

19h : France-Sénégal (MetLife Stadium, New York) - Groupe I

22h : Irak-Norvège (Gillette Stadium, Boston) - Groupe I

17 juin

01h : Argentine-Algérie (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe J

04h : Autriche-Jordanie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe J

17h : Portugal-RD Congo (NRG Stadium, Houston) - Groupe K

20h : Angleterre-Croatie (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto) - Groupe L

23h : Ghana-Panama (BMO Field, Toronto) - Groupe L

18 juin

02h : Ouzbékistan-Colombie (Estadio Azteca, Mexico) - Groupe K

16h : Tchéquie-Afrique du Sud (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe A

19h : Suisse-Bosnie-Herzégovine (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe B

22h : Canada-Qatar (BC Place, Vancouver) - Groupe B

19 juin

01h : Mexique-Corée du Sud (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe A

19h : États-Unis-Australie (Lumen Field, Seattle) - Groupe D

22h : Écosse-Maroc (Gillette Stadium, Boston) - Groupe C

20 juin

00h30 : Brésil-Haïti (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe C

03h : Turquie-Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe D

17h : Pays-Bas-Suède (NRG Stadium, Houston) - Groupe F

20h : Allemagne-Côte d'Ivoire (BMO Field, Toronto) - Groupe E

21 juin

00h : Équateur-Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe E

04h : Tunisie-Japon (Estadio BBVA, Monterrey) - Groupe F

16h : Espagne-Arabie saoudite (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe H

19h : Belgique-Iran (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe G

22h : Uruguay-Cap-Vert (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe H

22 juin

01h : Nouvelle-Zélande-Égypte (BC Place, Vancouver) - Groupe G

17h : Argentine-Autriche (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe J

21h : France-Irak (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe I

23 juin

00h : Norvège-Sénégal (MetLife Stadium, New York) - Groupe I

03h : Jordanie-Algérie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe J

17h : Portugal-Ouzbékistan (NRG Stadium, Houston) - Groupe K

20h : Angleterre-Ghana (Gillette Stadium, Boston) - Groupe L

23h : Panama-Croatie (BMO Field, Toronto) - Groupe L

24 juin

02h : Colombie-RD Congo (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe K

19h : Suisse-Canada (BC Place, Vancouver) - Groupe B

19h : Bosnie-Herzégovine-Qatar (Lumen Field, Seattle) - Groupe B

22h : Écosse-Brésil (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe C

22h : Maroc-Haïti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe C

25 juin

01h : Tchéquie-Mexique (Stade Azteca, Mexico) - Groupe A

01h : Afrique du Sud-Corée du Sud (Stade BBVA, Monterrey) - Groupe A

20h : Curaçao-Côte d'Ivoire (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe E

20h : Équateur-Allemagne (MetLife Stadium, New York) - Groupe E

23h : Japon-Suède (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe F

23h : Tunisie-Pays-Bas (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe F

26 juin

02h : Turquie-États-Unis (SoFi Stadium, Los Angeles) - Groupe D

02h : Paraguay-Australie (Levi's Stadium, San Francisco) - Groupe D

19h : Norvège-France (Gillette Stadium, Boston) - Groupe I

19h : Sénégal-Iraq (BMO Field, Toronto) - Groupe I

27 juin

00h : Cap-Vert-Arabie saoudite (NRG Stadium, Houston) - Groupe H

00h : Uruguay-Espagne (Estadio Akron, Guadalajara) - Groupe H

03h : Égypte-Iran (Lumen Field, Seattle) - Groupe G

03h : Nouvelle-Zélande-Belgique (BC Place, Vancouver) - Groupe G

21h : Panama-Angleterre (MetLife Stadium, New York) - Groupe L

21h : Croatie-Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphie) - Groupe L

23h30 : Colombie-Portugal (Hard Rock Stadium, Miami) - Groupe K

23h30 : RD Congo-Ouzbékistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) - Groupe K

28 juin

02h : Algérie-Autriche (Arrowhead Stadium, Kansas City) - Groupe J

02h : Jordanie-Argentine (AT&T Stadium, Arlington) - Groupe J

21h : 16e de finale 2A-2B à Los Angeles

16e de finale

29 juin

17h : 1C-2F à Houston

20h30 : 1E-3ABCDF à Boston

30 juin

01h : 1F-2C à Monterrey

17h : 2E-2I à Dallas

19h : 1I-3CDFGH à New York

1er juillet

01h : 1A-3CEFHI à Mexico

16h : 1L-3EHIJK à Atlanta

20h : 1G-3AEHIJ à Seattle

2 juillet

00h : 1D-3BEFIJ à San Francisco

19h : 1H-2J à Los Angeles

23h : 16e de finale 2K-2L à Toronto

3 juillet

03h : 1B-3EFGIJ à Vancouver

18h : 2D-2G à Dallas

22h : 16e de finale 1J-2H à Miami

4 juillet

01h30: 16e de finale 1K-3DEIJL à Kansas City

8e de finale

4 juillet

15h : 2A ou 2B - 1F ou 2C à Houston

21h : 1E ou 3ABCDF - 1I ou 3CDFGH à Philadelphie

5 juillet

20h : 1C ou 2F - 2E ou 2I à New York

6 juillet

00h : 1A ou 3CEFHI - 1L ou 3EHIJK à Mexico

19h : 2K ou 2L - 1H ou 2J à Dallas

7 juillet

00h : 1D ou 3BEFIJ - 1G ou 3AEHIJ à Seattle

16h : 1J ou 2H - 2D-2G à 18h à Atlanta

20h : 1B ou 3EFGIJ - 1K ou 3DEIJL à Vancouver

Quarts de finale

9 juillet

20h : vainqueur 8e de finale 1-vainqueur 8e de finale 2 à Boston (QF1)

10 juillet

19h : vainqueur 8e de finale 3-vainqueur 8e de finale 4 à Los Angeles (QF2)

11 juillet

21h : quart de finale vainqueur 8e de finale 5-vainqueur 8e de finale 6 à Miami (QF3)

12 juillet

01h : vainqueur 8e de finale 7-vainqueur 8e de finale 8 à Kansas City (QF4)

Demies finales

14 juillet

19h : vainqueur QF1-vainqueur QF2 à Dallas (DF1)

15 juillet

21h : demi-finale vainqueur QF3-vainqueur QF4 à Atlanta (DF2)

Troisième place

18 juillet

19h : perdant DF1-perdant DF2 à Miami

Finale

19 juillet

19h : vainqueur DF1-vainqueur DF2: 19 juillet à 21h à New York