Afrique: Détroit d'Ormuz - Le choc invisible qui redessine la géopolitique portuaire africaine

Entre guerre des routes maritimes, compétition logistique et souveraineté économique, les ports africains deviennent les nouveaux baromètres de la crise américano-iranienne.

Le conflit opposant les États-Unis à l'Iran est souvent analysé sous l'angle militaire, énergétique ou diplomatique. Pourtant, ses conséquences les plus durables pourraient se jouer loin des champs de bataille, dans les ports, les corridors logistiques et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour l'Afrique, dont près de 90 % du commerce extérieur transite par voie maritime, toute perturbation du détroit d'Ormuz constitue un choc stratégique majeur. Car au-delà du pétrole, c'est l'ensemble de l'économie portuaire mondiale qui se retrouve sous tension.

Une artère vitale du commerce mondial sous pression

Le détroit d'Ormuz demeure l'un des passages maritimes les plus sensibles de la planète. Près de 20 % du pétrole mondial et une part importante du gaz naturel liquéfié y transitent chaque jour. Même si le Golfe persique ne représente pas la principale zone mondiale du trafic conteneurisé, les perturbations qui l'affectent produisent un effet domino sur l'ensemble du système logistique international.

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Selon les analyses du spécialiste maritime Hervé Deiss, les marchandises destinées au Moyen-Orient sont aujourd'hui redirigées vers d'autres plateformes portuaires, dans l'attente d'une amélioration des conditions sécuritaires. Cette réorientation des flux crée une pression supplémentaire sur plusieurs hubs internationaux, notamment en Méditerranée, dans l'océan Indien et sur certaines plateformes africaines. « Une crise maritime n'est jamais locale. Chaque conteneur immobilisé dans une région finit par perturber les chaînes logistiques mondiales », rappellent régulièrement les experts du transport maritime.

Tanger Med, premier bénéficiaire de la reconfiguration

Le premier gagnant de cette recomposition est incontestablement le Maroc. Grâce à sa position stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Atlantique, le port de Tanger Med s'impose comme l'un des principaux hubs de réorganisation des flux. Avec une capacité dépassant désormais les 10 millions de conteneurs EVP par an, Tanger Med dispose d'infrastructures que peu de ports africains peuvent égaler. La crise actuelle renforce ainsi son rôle de plateforme logistique incontournable entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Cette dynamique confirme une tendance plus profonde : la concentration progressive des flux mondiaux autour de quelques grands hubs capables d'absorber les chocs géopolitiques.

Afrique de l'Ouest : les corridors sous surveillance

Les conséquences sont également visibles en Afrique de l'Ouest. Les ports d'Abidjan, Tema, Lomé, Dakar ou Cotonou doivent désormais gérer une double contrainte : absorber les perturbations internationales ; maintenir les flux vers les pays enclavés. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali dépendent fortement de ces corridors maritimes pour leurs approvisionnements stratégiques. Dans un contexte marqué par les tensions politiques entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Alliance des États du Sahel, la fluidité logistique devient un enjeu géopolitique majeur. Les infrastructures routières, ferroviaires et douanières ne sont plus seulement des outils économiques ; elles deviennent des instruments de souveraineté.

L'Afrique centrale face à ses propres défis

Pour l'Afrique centrale, la situation est tout aussi stratégique. Les ports de Douala, Kribi, Pointe-Noire, Libreville, Bata et Malabo constituent les principales portes d'entrée des économies de la sous-région. Le Cameroun occupe une position particulière. À travers Douala et surtout Kribi, Yaoundé cherche à se positionner comme un hub régional desservant le Tchad ; la République centrafricaine ; le Nord du Congo ; certaines zones du Nigeria. La montée des tensions internationales rappelle cependant une réalité souvent négligée : la dépendance de l'Afrique centrale aux chaînes logistiques mondiales demeure extrêmement élevée. La moindre hausse des coûts du transport maritime se répercute directement sur les prix des biens importés, des intrants industriels, des médicaments ou encore des produits alimentaires.

La guerre des données portuaires

Un autre phénomène plus discret se dessine : la bataille numérique. La compétitivité portuaire ne repose plus uniquement sur les quais, les grues ou les entrepôts. Elle dépend désormais de la qualité des systèmes d'information. Les guichets uniques électroniques, la dématérialisation documentaire, le suivi en temps réel des cargaisons et l'intelligence artificielle deviennent des leviers stratégiques.

Dans ce domaine, plusieurs acteurs internationaux cherchent à renforcer leur présence en Afrique. La société française Soget, notamment, a développé des solutions de guichet unique dans plusieurs ports du continent, du Bénin au Congo en passant par le Togo et la Côte d'Ivoire. Cette compétition numérique constitue aujourd'hui une nouvelle forme d'influence économique. Celui qui contrôle les données logistiques contrôle une partie de la chaîne de valeur mondiale.

Une leçon géopolitique majeure

Le conflit entre Washington et Téhéran rappelle une vérité souvent oubliée : les ports sont devenus des infrastructures stratégiques comparables aux bases militaires ou aux réseaux énergétiques. Pour l'Afrique, la crise du détroit d'Ormuz constitue un test grandeur nature. Elle révèle les fragilités persistantes du continent, mais aussi les opportunités offertes aux États capables d'anticiper les mutations du commerce mondial. La géopolitique du XXIe siècle ne se joue plus seulement sur les champs de bataille ou dans les chancelleries.