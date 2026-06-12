Congo-Kinshasa: Le Président de la République a visité la nouvelle capitale administrative d'Égypte en construction

Au deuxième jour de sa visite officielle en République arabe d'Égypte, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu, ce jeudi 11 juin 2026, dans la Nouvelle Capitale Administrative égyptienne, vaste projet urbain érigé à l'est du Caire pour accompagner la modernisation et la croissance du pays.

Cette cité de nouvelle génération, construite en plein désert à plusieurs dizaines de kilomètres de la capitale historique, a été conçue pour répondre aux défis liés à la forte pression démographique et à la saturation des infrastructures de l'agglomération cairote.

Au cours de cette visite, les responsables de l'Autorité chargée du développement de la Nouvelle Capitale Administrative ont présenté à la délégation congolaise les différentes composantes de ce programme d'envergure, notamment les infrastructures gouvernementales, les espaces résidentiels, les zones d'affaires ainsi que les équipements culturels et technologiques déjà opérationnels.

Pensée comme une ville durable et connectée, la nouvelle métropole accueille désormais plusieurs institutions publiques, des établissements financiers et des infrastructures emblématiques, dont le plus haut gratte-ciel du continent africain.

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La délégation présidentielle a également découvert le quartier culturel de la ville, considéré comme l'un des principaux pôles artistiques du pays, avec notamment un complexe abritant le plus grand opéra d'Égypte.

Cette étape intervient au lendemain de la signature de plusieurs accords de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Égypte, parmi lesquels figure un partenariat consacré au développement urbain et à la gestion des villes.

Accompagné de plusieurs membres du Gouvernement ainsi que des responsables impliqués dans les projets d'aménagement de Kinshasa, le Chef de l'État a voulu s'imprégner de l'expérience égyptienne afin d'explorer des solutions adaptées aux ambitions d'expansion et de modernisation de la capitale congolaise.