La capitale économique ivoirienne, Abidjan, s'apprête à accueillir la troisième édition de la Convention Africaine du Développement Intégral de l'Humain (CADIH), prévue du 2 au 4 juillet 2026. Ce rendez-vous majeur sera consacré à la transformation des organisations africaines à travers le développement du capital humain. L'événement se tiendra au Noom Hôtel d'Abidjan-Plateau autour du thème : « Bien-être, leadership et performance : bâtir les organisations africaines de demain ».

L'annonce a été faite le jeudi 11 juin 2026 à Abidjan-Plateau, lors d'une conférence de presse animée conjointement par Raphaël Tchomnou, commissaire général de la CADIH et président-directeur général du cabinet Focus Groupe, et Bérénice Kodjoed, architecte de la CADIH.

Organisée par Focus Groupe, cette troisième édition ambitionne de promouvoir le développement intégral de l'humain, de renforcer les capacités des hommes et des femmes au sein des organisations et de contribuer à une performance durable des entreprises africaines. Les travaux s'articuleront autour de trois axes majeurs : diagnostiquer les défis humains dans les organisations, accompagner leur transformation et favoriser leur régénération pour une croissance pérenne.

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Pour les organisateurs, le bien-être ne doit plus être considéré comme un simple avantage social, mais comme un véritable levier de performance et de compétitivité.

« L'Afrique n'a pas un problème de stratégie, elle a un défi d'exécution humaine. On ne peut pas bâtir des entreprises résilientes et compétitives avec des leaders épuisés, isolés ou déconnectés des réalités de leurs équipes. La CADIH 2026 n'est pas un colloque théorique de plus. C'est un laboratoire de régénération où l'humain redevient le premier levier mesurable de la performance », a déclaré Raphaël Tchomnou.

Au programme figurent des panels de haut niveau, des master class, des partages d'expériences et des sessions de réseautage réunissant des experts, dirigeants d'entreprises, responsables des ressources humaines et décideurs venus de divers horizons.

Près de 300 décideurs, notamment des directeurs des ressources humaines et des managers issus de 12 pays africains, sont attendus à cette rencontre. Les organisateurs annoncent également plus de 5 000 participants, en présentiel et à distance, confirmant ainsi l'intérêt croissant pour les questions liées au leadership, au bien-être au travail et à la performance organisationnelle en Afrique.