Congo-Kinshasa: Des multinationales liées au coltan de contrebande de Rubaya sous l'AFC-M23, selon Global Witness

Des milliers de tonnes de coltan extraites du site minier de Rubaya, au Nord-Kivu, auraient alimenté les chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises technologiques et automobiles à travers le monde.

C'est ce qu'affirme l'ONG Global Witness dans un rapport publié mercredi 10 juin, à l'issue d'une enquête menée pendant un an sur les circuits d'exportation de ce minerai stratégique provenant du site minier de Rubaya, zone sous contrôle de la coalition rebelle AFC-M23.

Selon l'organisation, le coltan extrait à Rubaya serait acheminé clandestinement vers le Rwanda, où sa traçabilité deviendrait difficile à établir avant son intégration dans les circuits commerciaux internationaux.

Des exportateurs rwandais se ravitaillant au Kivu

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son rapport, Global Witness indique qu'une fois introduit au Rwanda, le coltan issu des mines de Rubaya perdrait son origine réelle dans les mécanismes de certification et de commercialisation.

L'ONG affirme qu'au moins cinq des sept principaux exportateurs rwandais de coltan se seraient approvisionnés en minerai provenant de zones de conflit, avant de le revendre à des fonderies situées notamment en Chine et au Kazakhstan.

Le coltan y est transformé en tantale, un métal utilisé dans la fabrication de nombreux équipements électroniques tels que les smartphones, les ordinateurs, les consoles de jeux ou encore certains composants automobiles, note le rapport.

Plusieurs multinationales citées

Global Witness estime que plusieurs multinationales pourraient être indirectement liées à cette chaîne d'approvisionnement, malgré l'existence de mécanismes de contrôle destinés à garantir l'origine responsable des minerais.

Parmi les entreprises citées figurent Sony, Microsoft, Amazon, LG, Nvidia, Ericsson, Toyota et Vodafone.

L'ONG précise toutefois que la traçabilité du minerai devient difficile à établir une fois celui-ci intégré aux circuits internationaux de transformation et d'approvisionnement.

Le rapport pointe également le système de traçabilité ITSCI, conçu pour assurer le suivi des minerais provenant des zones à risque.

Selon Global Witness, ce dispositif aurait permis l'intégration de coltan de contrebande dans les chaînes d'approvisionnement légales en lui attribuant une origine rwandaise.

L'organisation estime que cette situation soulève des interrogations sur l'efficacité des mécanismes actuels de certification et de contrôle du commerce des minerais dans la région des Grands Lacs.

Plus de 1 400 tonnes transférées en un an

Global Witness s'appuie notamment sur des estimations d'experts des Nations unies, qui évaluaient à plus de 120 tonnes par mois les quantités de coltan transférées illégalement de la RDC vers le Rwanda en 2024.

Sur une période d'un an, au moins 1 400 tonnes auraient ainsi franchi la frontière, selon le rapport.

Dans le même temps, les exportations rwandaises de coltan auraient été multipliées par 2,5 depuis 2021, une évolution que l'ONG considère comme un indicateur supplémentaire de l'ampleur du phénomène.