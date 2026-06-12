Burkina Faso: Confection et vente de briques de mauvaise qualité - Penser à la vie des autres

La pratique est courante dans notre pays et semble même devenue un passage obligé pour tous ceux qui souhaitent construire. Je parle de cette tendance pour beaucoup de Burkinabè à acheter des briques "prêtes à porter" pour faire leurs constructions.

En soit, ce n'est pas une mauvaise chose. Cette solution est même jugée moins coûteuse. Vrai ou faux? Je n'en sais rien. Moi, je suis en location, car je n'ai pas encore les moyens de construire mon propre mur. Mais tout ce que je sais par contre, c'est qu'en achetant des briques déjà confectionnées, cela permet d'aller plus vite et de gérer des situations urgentes.

Sauf qu'il y a un problème. En effet, il est fâcheux de constater que des briques de mauvaise qualité inondent le marché. Tout cela à cause de la cupidité de certains vendeurs qui ne pensent qu'à maximiser leurs gains. Ainsi, ils misent sur la quantité au détriment de la qualité. Si fait que pour un sac de ciment où la quantité maximale de briques recommandée est de 45 unités, ces individus vont jusqu'à 50 voire 60.

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Conséquence, on a des briques qui se brisent au moindre contact. Pour ne pas avoir affaire à ces briques en carton, certains ont décidé de confectionner leurs propres briques. Ainsi, ils engagent des maçons pour faire le boulot. On met tout à leur disposition (ciment, sable, eau et parfois même de la main d'oeuvre). Mais pour autant, le travail n'est pas toujours bien fait. Parce qu'il se trouve toujours des individus qui pensent à dealer.

Ce n'est pas partout qu'il faut faire des affaires

Ils coupent le ciment, et pour combler le gap, ils augmentent le nombre de briques par sac de ciment. Toute chose qui joue sur la qualité de ces matériaux de construction.Finalement, on ne sait même plus à quel saint se vouer. Heureusement qu'il existe toujours des gens honnêtes qui gardent encore un minimum de dignité et de moralité.

Ces derniers n'ont pas sacrifié la qualité de leur travail sur l'autel de leurs intérêts personnels. Mais le drame de notre société est que ces personnes se font, de plus en plus, rares. Beaucoup sont possédés par cet esprit du gain facile. Ils veulent trop gagner pour peu de choses. Malheureusement, ce n'est pas partout qu'il faut faire des affaires.

Confectionner ou vendre des briques de mauvaise qualité pour de l'argent, est un acte criminel. Parce que ce sont des vies qui sont en jeu. Et les cas malheureux de décès enregistrés dans notre pays suite à l'effondrement de bâtiments, doivent en appeler à la conscience et à la responsabilité des uns et des autres. Chercher de l'argent, c'est bien. Mais il ne faut pas le faire au détriment de précieuses vies qui, elles, ne s'achètent pas.