Burkina Faso: Libertés religieuses - La FAIB livre son analyse précise du projet de loi

12 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par ALP

La Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) a reçu, le jeudi 11 juin 2026, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso (FAIB) dans le cadre de l'audition des acteurs concernés par le projet de loi portant libertés religieuses. Une rencontre attendue, au cours de laquelle la FAIB a livré une analyse minutieuse du texte aux députés.

Si les représentants de la faîtière islamique se sont dits satisfaits de l'initiative, ils n'ont pas pour autant manqué de formuler des recommandations précises, des suggestions et des amendements. Loin d'un simple avis de principe, la FAIB a procédé à une lecture croisée et exhaustive de l'ensemble du projet.

Chaque article a été passé à la loupe avec à la clé, plusieurs propositions de reformulation de certains articles, ainsi que des ajouts d'alinéas jugés nécessaires pour mieux garantir l'exercice du culte. Sans tabou, mais avec méthode, la Fédération a soumis ses observations à la CAGIDH.

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Elle souhaiterait que ces contributions techniques soient prises en compte afin de permettre à la communauté musulmane du Burkina de vivre pleinement sa foi, en conformité avec les principes islamiques, dans un cadre juridique apaisé. La qualité des contributions de la FAIB n'a pas échappé à la présidente de la commission, Lynda Gladys Kandolo, qui a chaleureusement salué le sérieux et la profondeur du travail fourni.

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