Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 juin 2026

revue de presse

Coupe du monde 2026: Le Mexique lance parfaitement son Mondial à la maison contre l'Afrique du Sud

Le Mexique a parfaitement lancé sa fête du football en dominant l'Afrique du Sud dans son match d'ouverture de la Coupe du monde jeudi 11 juin au Stade Azteca de Mexico. Une victoire 2-0 méritée, contre des Bafana Bafana sans solution qui ont joué presque toute la seconde période en infériorité numérique, avant un festival de cartons rouges en fin de match.

Si la Coupe du monde souffre de polémiques aux États-Unis, elle est une fête au Mexique. Encore un peu plus avec la victoire des locaux contre l'Afrique du Sud au Stade Azteca, après une cérémonie d'ouverture courte mais efficace, sous les yeux d'un écrin plein à craquer.

L'attente a été longue, depuis le dernier Mondial au Mexique en 1986. Encore un peu rallongée par une cérémonie commencée 1h30 avant le coup d'envoi. Mais les supporters n'ont pas eu à attendre bien longtemps. [Source RFI]

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Niger : Le nouveau code pénal criminalise l’homosexualité et d’autres orientations sexuelles

Le Niger a promulgué un nouveau code pénal qui criminalise pour la première fois l'homosexualité, mais aussi les "pratiques (...) intersexes" et "asexuelles", avec de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison, a indiqué ce jeudi 11 juin une source judiciaire, citant le journal officiel.

Si l'homosexualité restait jusqu'à présent un tabou dans une société nigérienne très majoritairement musulmane et conservatrice, elle n'était pas explicitement criminalisée. Plusieurs pays africains, comme le Burkina Faso, le Sénégal et le Ghana, ont récemment durci leurs législations à l'encontre des personnes LGBT+. [Source LSI Africa]

L'Éthiopie accuse les forces tigréennes de préparer une offensive

L’Éthiopie a alerté jeudi sur un risque imminent de reprise des hostilités dans le nord du pays.

Selon le gouvernement fédéral, les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) se prépareraient à lancer une offensive contre Addis-Abeba dans les prochains jours, avec le soutien de l’Érythrée, un allié historique du mouvement.

Cette annonce ravive les craintes d’un retour à la guerre civile, après un conflit de deux ans (2020-2022) ayant fait environ 600 000 morts, selon les estimations de l’Union africaine. [Source Africanews]

T-MED : Algérie, Tunisie, Maroc, le Maghreb face au pari de l’énergie verte

Lancée le 9 juin 2026, l’initiative T-MED de l’Union européenne veut faire du sud de la Méditerranée un espace majeur pour les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et les technologies propres. Pour l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, le programme ouvre une séquence importante. Mais tous n’arrivent pas avec les mêmes atouts.

À ce jeu, Alger dispose d’une carte singulière avzc un immense potentiel solaire, des infrastructures gazières déjà tournées vers l’Europe et une longue expérience industrielle dans l’énergie. [Source Afrik.com]

Abidjan : Un quartier démoli sans autorisation, fait polémique en Côte d’Ivoire

La destruction d’un quartier d’Abidjan, menée sans autorisation préalable selon les autorités ivoiriennes, suscite une vive controverse en Côte d’Ivoire.

L’opération, qui a entraîné le délogement de centaines d’habitants dans la capitale économique, ravive le débat sur la gouvernance urbaine et la protection des populations vulnérables face aux opérations de déguerpissement.

Le gouvernement a réagi publiquement, ouvrant la voie à une possible mise en cause des responsables de cette démolition contestée. [Source Africtelegraph]

ActionAid Afrique de l’Ouest marque 54 ans d’engagement à Dakar

ActionAid Afrique de l’Ouest a célébré ses 54 années d’engagement en faveur de la justice sociale et des droits humains à travers une Journée Démo organisée dans le cadre de la Réunion des Directeurs Pays 2026.

Placée sous le thème « L’Art d’ActionAid : Un Jubilé d’Impact et un Futur de Possibilités », la célébration des 54 ans de l’organisation en Afrique de l’Ouest a réuni plus de 45 Directeurs Pays venus d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des Amériques, ainsi que des représentants des gouvernements, du secteur privé, des organisations de la société civile, des institutions internationales et du corps diplomatique.

Dans son discours d’ouverture, la Directrice Pays d’ActionAid Sénégal, Khaïta Sylla, a rappelé que les communautés sont au cœur de l’action de l’organisation. « Elles ne sont pas de simples bénéficiaires du changement, mais les véritables architectes de leur propre avenir », a-t-elle déclaré. [Source Apanews]

Mali : Le cyberactiviste Aziz Maïga détenu depuis plus d’un mois à Abidjan

Le cyberactiviste malien Abdoul Aziz Maïga, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « Aziz Maïga ne ment pas », est détenu en Côte d’Ivoire depuis plus d’un mois. Selon son avocat français Vincent Brengarth, il a été arrêté le 3 mai à Abidjan avant d’être placé sous mandat de dépôt le 27 mai par un juge d’instruction.

Les autorités ivoiriennes lui reprochent des faits de « rassemblement de renseignements au profit d’une puissance étrangère en vue de porter atteinte à l’intégrité de la Côte d’Ivoire et à la sécurité nationale ». [Source Africa Radio]

L'arbitre somalien refoulé des Etats-Unis dirigera la Supercoupe d'Europe (UEFA)

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi des Etats-Unis où il devait officier lors du Mondial-2026, sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe le 12 août prochain entre le PSG et Aston Villa, a annoncé jeudi l'UEFA.

"Le football est fait pour rapprocher les gens, et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar et à ses remarquables qualités d'arbitrage", déclare le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin, cité dans un communiqué.

La décision de nommer l'officiel de 34 ans "a été prise dans le cadre d'un accord récemment signé entre l'UEFA et la CAF afin d'encourager la coopération dans de nombreux domaines, y compris l'arbitrage", précise l'organisation. [Source TV5 Monde Afrique]

89 compagnies aériennes africaines restent interdites dans l’espace européen

Alors que le trafic aérien africain poursuit sa croissance et que plusieurs compagnies du continent ambitionnent d'élargir leur présence à l'international, les exigences de conformité et de supervision demeurent un défi majeur sur de nombreux marchés.

La Commission européenne a publié le mardi 9 juin, une nouvelle mise à jour de sa liste de sécurité aérienne, qui recense les compagnies aériennes interdites d’exploitation dans l’espace aérien de l’Union européenne. La principale évolution de cette révision concerne l’inscription de la compagnie algérienne Air Express Algeria, désormais sujette à une interdiction totale d’opérer des vols à destination, au départ ou à l’intérieur de l’UE. [Source Agence Ecofin]

Cameroun: Un important réseau de fabrication de fausses pièces de monnaie démantelé à Douala

Ce coup de filet a abouti à la découverte d’une véritable usine clandestine de fabrication de monnaie nichée dans le troisième arrondissement de la capitale économique, ainsi qu’à l’interpellation de cinq suspects, dont trois ressortissants chinois et deux Camerounais.

Selon le compte rendu officiel de l’opération diffusé le mercredi 10 juin 2026 par la chaîne de télévision Équinoxe TV, l’enquête a été initialement déclenchée grâce à des renseignements précis. Ces informations signalaient la présence d’un individu suspect qui tentait d’écouler de fausses pièces de monnaie dans le circuit commercial de Douala 1.

L’interrogatoire serré de ce premier suspect a permis aux gendarmes de remonter rapidement la filière, d’appréhender un second complice, et de mettre finalement la main sur le cerveau logistique de l’organisation dans laquelle un ressortissant chinois identifié comme le maître d’œuvre de la fabrication. [Source BeninwebTV]