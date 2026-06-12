Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya - « Sur les 15 migrants accueillis dans le cadre du mécanisme de pays tiers, un seul reste encore en RDC »

Le gouvernement congolais affirme que le processus d'accueil temporaire des migrants expulsés des États-Unis et transférés en République démocratique du Congo dans le cadre du mécanisme de pays tiers touche à sa fin. Dans une publication diffusée ce jeudi 11 juin sur son compte X, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué qu'un seul migrant se trouvait encore sur le territoire congolais.

« Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul migrant. Il partira bientôt lorsque toutes les procédures seront finalisées », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, 15 migrants avaient été accueillis en RDC dans le cadre de cet accord présenté dès le départ comme une mesure temporaire. Il rappelle que les autorités avaient assuré que leur présence dans le pays serait limitée dans le temps.

Toutefois, les autorités n'avaient jamais précisé la durée exacte du séjour des migrants en RDC. Cette absence de calendrier détaillé avait alimenté les interrogations et les inquiétudes d'une partie de l'opinion publique lors de l'annonce du dispositif.

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Patrick Muyaya affirme également que les opérations d'accueil et de départ des migrants se sont déroulées sans incident.

Il a salué le travail des différents services impliqués dans la gestion du dispositif, de l'arrivée des migrants jusqu'à leur départ du territoire congolais.

Selon lui, aucune perturbation particulière n'a été enregistrée tout au long du processus.

Un dossier qui avait suscité des débats

L'annonce de l'accueil de migrants en RDC avait suscité de nombreuses réactions et interrogations.

Le gouvernement estime aujourd'hui que le déroulement des opérations confirme le caractère provisoire du dispositif annoncé lors de sa mise en oeuvre.

Le départ du dernier migrant encore présent en RDC devrait marquer la clôture de ce processus, une fois les formalités administratives achevées, précise le porte-parole du gouvernement.