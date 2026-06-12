Congo-Kinshasa: Ebola - Le PAM distribue des vivres aux familles des malades et soutient les équipes de riposte à Beni

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué, ce mercredi 10 juin, des rations alimentaires à plus de 30 familles de patients atteints d'Ebola ou placés en quarantaine à l'Hôpital général de référence de Beni, au Nord-Kivu.

Cette assistance intervient dans un contexte marqué par la résurgence de l'épidémie dans la province, où plus de 600 cas suspects ont déjà été enregistrés, avec plusieurs décès signalés. En plus de cette aide destinée aux ménages, l'agence onusienne fournit des repas chauds et nutritifs aux patients hospitalisés ainsi qu'au personnel soignant engagé dans la riposte.

Les rations distribuées sont prévues pour couvrir les besoins alimentaires d'un mois. Elles comprennent notamment de la farine de maïs, du riz, des haricots, de l'huile végétale et du sel de table.

Selon les autorités sanitaires, cette assistance vise à soutenir les familles affectées par la maladie tout en limitant leurs déplacements, un facteur important dans la prévention de la propagation du virus.

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Parmi les bénéficiaires figure Ekuke Mafille, dont la tante est placée en quarantaine depuis une dizaine de jours.

Elle estime que cette aide permettra à sa famille de réduire certaines dépenses alimentaires et de consacrer ses ressources limitées à d'autres besoins essentiels du ménage.

Outre les rations sèches remises aux familles, le PAM prépare et distribue quotidiennement des repas chauds aux malades internés ainsi qu'au personnel médical mobilisé dans la prise en charge des patients.

Cette assistance nutritionnelle s'inscrit dans les efforts de soutien aux structures sanitaires confrontées à l'épidémie.

Un appui logistique à la lutte contre Ebola

Le Programme alimentaire mondial contribue également aux opérations de riposte à travers un appui logistique. L'organisation assure notamment le transport d'équipements médicaux, d'équipes de santé et d'acteurs humanitaires vers les zones touchées par Ebola.

Cet accompagnement vise à faciliter les interventions sur le terrain et à renforcer la capacité de réponse des autorités sanitaires face à la maladie.