Congo-Kinshasa: Lancement des travaux d'asphaltage de la RN1 à Mbuji-Mayi

Les travaux d'asphaltage de la Route nationale n°1 (RN1), traversant la ville de Mbuji-Mayi, ont officiellement débuté lundi 8juin, marquant une avancée significative dans l'amélioration des infrastructures routières de la capitale du Kasaï-Oriental.

Ce projet, qui prévoit le revêtement d'environ 8 kilomètres de route, suscite déjà un vif engouement au sein de la population locale. Venue nombreuse assister au lancement des travaux, celle-ci n'a pas caché sa satisfaction face à cette initiative longtemps attendue, dans une ville où les routes sont fortement dégradées, surtout en période de pluies.

La première étape du chantier a consisté en la réalisation d'un tronçon test de 200 mètres, situé au point kilométrique 3. Cette planche d'essai constitue la première portion asphaltée d'un projet plus vaste reliant le rond-point Petrombu au pont Lubilanji, à la sortie de Mbuji-Mayi.

Financé dans le cadre du programme sino-congolais, ce projet est exécuté par l'entreprise CREC-7, sous la supervision de l'Agence congolaise des Grands Travaux (ACGT).

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La nouvelle infrastructure répondra à des standards modernes, comprenant :

Quatre bandes de circulation de 3,5 mètres chacune pour une meilleure fluidité du trafic ;

Une bande séparatrice centrale de 1 mètre pour renforcer la sécurité routière ;

Des trottoirs en béton de 1,5 mètre pour faciliter la circulation des piétons ;

Des caniveaux en moellons aménagés de part et d'autre de la route pour assurer une bonne évacuation des eaux de pluie.

Sur le terrain, l'ingénieur Maxime Katontoka, chef de mission de surveillance pour l'ACGT, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Il a souligné l'engagement de l'entreprise à respecter les délais, dans un contexte de forte mobilisation.

Ce chantier s'inscrit parmi les trois grands projets du programme sino-congolais, aux côtés de la construction des rocades de Kinshasa et de la route Kananga - Kalamba Mbuji.

Pour les habitants de Mbuji-Mayi, ce projet représente bien plus qu'un simple chantier : il incarne un espoir de modernisation urbaine, de mobilité facilitée et de développement économique pour toute la région.