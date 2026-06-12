Gabon: Moutamba Muwetu 2026 - Une première foire agricole et artisanale réussie à Iboundji

Du 30 mai au 5 juin 2026, la ville d'Iboundji a accueilli la première édition de la foire agricole et artisanale « Moutamba Muwetu 2026 », organisée par les coopératives Dipouta, Dimanga et Dironda.

Dans cette localité confrontée à l'éloignement et à un manque criant de services sociaux de base, des femmes et des hommes réunis au sein de coopératives agricoles ont choisi de mettre en valeur leur savoir-faire local en présentant au grand public leurs productions agricoles et artisanales.

Cette idée vient du Préfet de notre Département de l'Offoué-Onoye, Nancy Bounanga Bouami, qui très engagé dans la promotion du développement local et la mise en oeuvre de la politique du Chef de l'État. A affirmé Monique Koumba, présidente du collectif des coopératives agricoles et du comité d'organisation. La manifestation a connu une forte mobilisation, attirant des visiteurs venus de divers horizons.

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La première édition de cette foire a bénéficié du parrainage du Dr Alain Mombo, enseignant d'université et parrain des coopératives agricoles de l'Offoué-Onoye. Dans son allocution de circonstance, il a salué cette initiative ainsi que la détermination des femmes qui se sont mobilisées pour exposer et commercialiser les produits issus de leur travail. Prenant la parole à son tour, le maire d'Iboundji, Fiacre Gilles Ndiba-Mondjo, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance pour l'attractivité générée par cet événement au sein de la commune, soulignant son impact positif sur la dynamique économique locale.

Cette première édition a également été marquée par la présence du ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, Marc Alexandre Doumba, fils de la localité. Dans son intervention, il a exprimé son admiration pour cette initiative et pour la capacité des femmes de l'Offoué-Onoye à développer une agriculture riche et diversifiée malgré les nombreux défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, notamment le conflit homme-faune et les difficultés de mobilité.

Le Ministre a réaffirmé sa volonté d'accompagner ces femmes ainsi que les initiatives porteuses d'enjeux économiques, sociaux et culturels, convaincu qu'elles constituent un levier essentiel pour le développement durable du département de l'Offoué-Onoye. Cette première édition de Moutamba Muwetu 2026 s'est ainsi imposée comme une vitrine du potentiel agricole et artisanal local, tout en ouvrant des perspectives prometteuses pour la valorisation des produits du terroir et le renforcement du développement communautaire.