Gabon: Le Chef de l'État reçoit une délégation du groupe Guinéen SONOCO

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à une délégation du groupe SONOCO conduite par Monsieur Abdoul Karim Diallo, Directeur Général du Groupe.

Cette rencontre fait suite aux engagements pris lors du Forum de Kigali, organisé les 14 et 15 mai 2026, au cours duquel le Chef de l'État a lancé un appel aux investisseurs africains afin d'accompagner le Gabon dans transformation économique. Le groupe SONOCO, conglomérat panafricain de premier plan basé en République de Guinée, a répondu favorablement à cet appel en décidant de venir investir au Gabon dans le secteur agroalimentaire.

Cette initiative s'inscrit dans la vision stratégique du Gouvernement, qui vise l'autosuffisance alimentaire, le renforcement de la sécurité sanitaire et la réduction significative des importations de denrées alimentaires. Il cible prioritairement le secteur avicole, notamment les produits carnés surgelés, fortement déficitaires dans la balance commerciale nationale, afin de structurer des filières agricoles locales compétitives, créatrices de valeur ajoutée et génératrices d'emplois.

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Le groupe SONOCO entend déployer au Gabon son modèle de développement déjà mis en œuvre avec succès en Guinée et dans d'autres pays d'Afrique. Le projet prévoit la maîtrise complète de la chaîne de valeur, ce qui inclut la production locale de matières premières végétales, la construction d'une usine moderne d'aliments pour volailles, l'implantation de couvoirs, de poussinières, de fermes de ponte et d'élevage de poulets de chair, ainsi que la réalisation d'un abattoir industriel conforme aux normes internationales.

L'ambition affichée consiste à atteindre une production annuelle supérieure à 15 millions de poulets de chair, ce qui permettrait d'éliminer totalement les importations sur ce segment. Cette dynamique devrait également générer plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, à l'image de la filière guinéenne qui en compte déjà près de 4 000.

Le projet est désormais techniquement lancé, et les procédures administratives ainsi que foncières sont en cours de finalisation avec les ministères concernés. Les premières infrastructures opérationnelles devraient être livrées dans les mois à venir. Cette coopération est le témoignage d'une dynamique exemplaire de coopération Sud-Sud fondée sur un partenariat économique pragmatique, le co-développement et le transfert effectif de savoir-faire.