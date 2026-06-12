Gabon: Vivatech Gabon 2026 - Le rendez-vous tech de l'année

Les 18 et 19 juin 2026 à Libreville, AG Partners, en partenariat avec la Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING SA), organise le side event « L'Innovation en Mouvement : Le Rendez-vous Tech & Digital », dans le cadre de Vivatech Gabon 2026.

Pendant deux jours, l'événement réunira les acteurs du numérique, de l'innovation et de l'entrepreneuriat autour des grandes tendances technologiques, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle.

La première journée sera consacrée à la découverte et à la pratique, avec des expositions de solutions Tech et des ateliers dédiés à la création et à la sécurisation des agents IA. La seconde journée donnera la parole à des experts qui aborderont des thématiques majeures telles que le marketing digital à l'ère de l'IA, la réglementation des réseaux sociaux, la formation des talents et l'innovation dans le secteur de la santé. Entre conférences, démonstrations, concours et networking, « L'Innovation en Mouvement » s'impose comme l'un des temps forts de l'écosystème numérique gabonais et le rendez-vous incontournable de la tech au Gabon en 2026.