Afrique de l'Ouest: Exit la CRRH-UEMOA - Place à l'AFINHAB

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) vient d'opérer un nouveau chapitre de son histoire. L'institution spécialisée dans le refinancement du crédit immobilier a officiellement adopté une nouvelle identité et portera désormais le nom d'AFINHAB. Sa directrice générale, Yedau Ogoundélé, l'a annoncé ce jeudi 11 juin 2026 en marge des BOAD Development Days.

C'est une annonce passée presque en coulisses, mais qui pourrait bien signaler une ambition renouvelée. En marge des BOAD Development Days, qui se déroule à Lomé (Togo), la directrice générale de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA, Yedau Ogoundélé, a officialisé le changement de nom de l'institution : la CRRH-UEMOA devient AFINHAB.

Il ne s'agit pas d'un simple lifting de marque. Dans le contexte des débats qui traversent ces deux journées (dérisquage de l'investissement immobilier, refinancement hypothécaire comme outil de masse, mobilisation du capital privé), ce repositionnement identitaire intervient à un moment où l'institution est précisément au coeur des solutions attendues.

Ce que faisait la CRRH-UEMOA

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Créée en juillet 2010 sous l'impulsion de la BCEAO, de la BOAD et de l'AMF-UMOA, l'institution (ex-CRRH-UEMOA) est un Établissement financier à caractère bancaire qui s'est imposée comme un acteur pionnier du financement du logement en Afrique de l'Ouest.

Créée pour refinancer les prêts immobiliers accordés par les banques commerciales de l'espace UEMOA, la CRRH permettait à ces dernières de sortir le risque de durée de leur bilan (en cédant leurs créances hypothécaires contre des liquidités fraîches), ré-injectables dans de nouveaux crédits. Un mécanisme sain sur le papier, mais qui est resté d'une échelle modeste au regard des besoins réels de la région.

C'est précisément l'un des points soulevés ce jour même par Serge Ekué dans son discours d'ouverture : le refinancement hypothécaire doit cesser d'être une exception pour devenir un outil de masse.

Au bout de 15 années d'activité, la CRRH-UEMOA a tout de même mobilisé près de 500 milliards de FCFA de ressources longues destinées au refinancement hypothécaire, à travers un réseau qui regroupe 64 banques actionnaires et partenaires. Près de 100 000 ménages ont pu accéder à un logement, dont environ 30 % de femmes bénéficiaires, grâce aux refinancements accordés aux banques de l'UEMOA.

En devenant AFINHAB, sa directrice générale affirme une ambition renouvelée : « démultiplier notre impact face aux défis urbains et démographiques de la région ».

Au-delà du métier historique de refinancement, AFINHAB se positionne comme l'architecte de solutions financières innovantes. Sa mission est de favoriser l'accès au logement abordable pour les populations des huit pays de l'UEMOA.

Ce changement de dénomination s'inscrit en fait dans une dynamique de transformation stratégique visant à moderniser l'image de l'institution et à mieux refléter l'élargissement de ses ambitions dans le domaine du financement de l'habitat. À travers cette nouvelle identité, AFINHAB entend renforcer son positionnement en tant qu'acteur de référence de la finance du logement au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Ce qu'AFINHAB devra prouver

Depuis sa création, l'institution joue un rôle essentiel en facilitant l'accès des établissements financiers à des ressources de long terme destinées au crédit immobilier. Son action contribue ainsi à soutenir le développement du secteur de l'habitat et à améliorer les conditions d'accès au logement pour les populations de la sous-région.

En adoptant le nom AFINHAB, l'organisation souhaite également gagner en visibilité auprès de ses partenaires, des investisseurs et des marchés financiers, tout en affirmant sa volonté d'accompagner les politiques publiques en faveur du logement durable et inclusif.

Cette évolution intervient dans un contexte où les besoins en financement de l'habitat demeurent importants dans les pays de l'UEMOA, faisant du secteur immobilier un levier majeur de croissance économique, de création d'emplois et de développement urbain.

Le dévoilement de cette nouvelle identité marque ainsi une étape symbolique dans l'évolution de l'institution, qui ambitionne de poursuivre sa mission avec une image renouvelée et une stratégie adaptée aux défis actuels du financement de l'habitat en Afrique de l'Ouest.

Le changement de nom pose naturellement la question du changement de substance. Une institution qui se rebaptise en pleine conférence régionale sur le financement de l'habitat envoie un signal (celui d'une montée en puissance souhaitée, d'un périmètre d'action élargi, peut-être d'une ambition de mieux s'arrimer aux nouveaux instruments de la finance climat et aux standards normatifs en cours de discussion, dont le futur Label Bâtiment Vert UEMOA).

Les détails opérationnels de cette transformation (nouveaux mandats, nouveaux outils, nouveaux partenariats) restent à préciser. Les prochaines sessions des BOAD Development Days, et plus encore les mois qui suivront, diront si AFINHAB est une refondation ou un rebranding.

Dans une région où le crédit immobilier ne représente que 6,8 % de l'encours bancaire (contre 27 % au Maroc), la pression sur cette institution, quel que soit son nom, est considérable.