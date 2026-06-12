Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices phares renouent avec la hausse après plusieurs journées de baisses ininterrompues

Après plusieurs journées de baisses ininterrompues, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce jeudi 11 juin 2026.

L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,32% à 437,01 points contre 435,61 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une hausse de 0,29% à 203,84 points contre 203,25 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,11% à 171,69 points contre 171,50 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est rehaussé de 0,85% à 311,17 points contre 308,54 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une hausse de 0,32% à 172,60 points contre 172,05 points la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 1,457 milliard de FCFA contre 4,363 milliards de FCFA précédemment.

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Concernant la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une augmentation de 53,867 milliards, en s'établissant à 16 834,950 milliards de FCFA contre 16 781,083 milliards de FCFA le mercredi 10 juin 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre augmentation de 523,031 milliards à 13175,645 milliards FCFA contre 12 652,614 milliards de FCFA la veille. A l'origine de cette forte hausse, il y a la première cotation de deux emprunts obligataires de l'Etat de Côte d'Ivoire intitulés " TPCl 5,85 % 2026-2033 " et "TPCI 6,00 % 2026-2036".

Dans le but de procéder à des opérations d'échange des tombées du 11 février au 31 juillet 2026 et au financement des investissements prévus au budget de l'Etat à travers des souscriptions en cash et de permettre aux investisseurs de procéder à des conversions de créances, l'Etat de Côte d'Ivoire, à travers la Direction Générale des Financements, avait émis ces deux emprunts obligataires. La diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA a eu lieu du 24 février au 09 mars 2026. A l'issue de cette opération, 36 933 144 obligations " TPCl 5,85 % 2026-2033 " et 15 685 350 obligations " TPCl 6,00 % 2026-2036 " avaient été souscrites sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA, pour un montant total de 526 184 940 000 FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 1 880 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 3 360 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,29% 3 550 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,03% 3 075 FCFA) et ETI Togo (plus 3,13% à 33 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BICB Bénin (moins 3,76% à 5 505 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,06 % 2 220 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 2,27% à 58 000 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 2,17% à 15 555 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 1,38% à 2 850 FCFA).