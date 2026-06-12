Gabon: Filière avicole - La liste des 150 exploitations retenues est disponible

11 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par MAE

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural informe les producteurs et l'ensemble de l'opinion nationale que le processus de sélection des candidatures reçues dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour le développement de la filière avicole est désormais achevé.

À l'issue des travaux menés par les commissions techniques, cent cinquante (150) exploitations agricoles réparties sur l'ensemble du territoire national ont été retenues pour intégrer la première cohorte du Plan Opérationnel d'Urgence de la Filière Avicole (POUFA).

Les bénéficiaires retenus seront progressivement accompagnés à travers un dispositif intégré comprenant notamment l'appui en infrastructures de production, la mise à disposition de poussins d'un jour, l'accès aux aliments, l'encadrement technique ainsi que le suivi vétérinaire nécessaire au développement durable de leurs activités. La liste officielle des exploitations sélectionnées est disponible sur le site internet du Ministère de l'Agriculture ainsi qu'auprès des différentes Directions Provinciales de l'Agriculture à travers le pays.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.