Gabon: Filière avicole - La liste des 150 exploitations retenues est disponible

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural informe les producteurs et l'ensemble de l'opinion nationale que le processus de sélection des candidatures reçues dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour le développement de la filière avicole est désormais achevé.

À l'issue des travaux menés par les commissions techniques, cent cinquante (150) exploitations agricoles réparties sur l'ensemble du territoire national ont été retenues pour intégrer la première cohorte du Plan Opérationnel d'Urgence de la Filière Avicole (POUFA).

Les bénéficiaires retenus seront progressivement accompagnés à travers un dispositif intégré comprenant notamment l'appui en infrastructures de production, la mise à disposition de poussins d'un jour, l'accès aux aliments, l'encadrement technique ainsi que le suivi vétérinaire nécessaire au développement durable de leurs activités. La liste officielle des exploitations sélectionnées est disponible sur le site internet du Ministère de l'Agriculture ainsi qu'auprès des différentes Directions Provinciales de l'Agriculture à travers le pays.