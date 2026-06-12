Gabon: Partage d'infrastructures - L'ARCEP valide l'accord entre Airtel Gabon et Moov Africa Gabon Télécom

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a officiellement donné son avis conforme au contrat de partage d'infrastructures conclu entre Airtel Gabon et Moov Africa Gabon Télécom. Cette validation marque une étape importante dans la mise en œuvre de la convention signée entre les deux opérateurs, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n°026/2018 régissant le secteur des communications électroniques au Gabon.

Conclu pour une durée de cinq ans, cet accord encadre le partage de certaines infrastructures de télécommunications, notamment les pylônes déployés sur l'ensemble du territoire national. Il vise à favoriser une utilisation plus rationnelle des ressources existantes et à accélérer le développement des réseaux au bénéfice des populations.

Selon l'ARCEP, cette initiative permettra aux deux opérateurs de mutualiser certaines infrastructures déjà installées, évitant ainsi la construction de nouveaux pylônes dans les mêmes zones. Cette approche contribuera à réduire l'impact environnemental lié à la multiplication des installations, à optimiser les coûts de déploiement et à améliorer la couverture des réseaux de télécommunications. « Cette validation traduit notre volonté de promouvoir une utilisation efficiente des infrastructures numériques et d'accompagner le développement du secteur au bénéfice des consommateurs », a indiqué l'ARCEP à l'occasion de la cérémonie de validation.

Pour Airtel Gabon, cet accord s'inscrit dans une démarche de modernisation et d'optimisation des investissements. Pendant plusieurs années, les opérateurs ont développé leurs réseaux de manière indépendante, conduisant parfois à la coexistence de plusieurs pylônes dans une même zone. La mutualisation des infrastructures permettra désormais de mieux rationaliser les investissements tout en améliorant la qualité de service offerte aux clients.

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De son côté, Moov Africa Gabon Télécom estime que les économies générées par ce partenariat pourront être réinvesties dans le renforcement des réseaux, l'amélioration de l'expérience client et le développement de nouveaux services numériques accessibles au plus grand nombre. Cette décision de l'ARCEP confirme la volonté des acteurs du secteur de travailler ensemble pour renforcer la connectivité nationale, améliorer l'accès aux services numériques et soutenir la transformation digitale du Gabon.